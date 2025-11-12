L’armada africaine en ordre de bataille : les neuf nations qualifiées pour les seizièmes de finale du Mondial U17

Exploit historique pour le football africain ! Avec neuf sélections qualifiées sur dix engagées pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde U17 au Qatar, le continent confirme sa domination dans les catégories de jeunes et s’apprête à livrer bataille dans la phase à élimination directe qui débute ce vendredi 14 novembre.

Un bilan presque parfait pour l’Afrique

Jamais l’Afrique n’avait connu un tel taux de réussite dans une Coupe du monde. Sur les dix nations engagées dans cette première édition à 48 équipes, neuf ont franchi le cap de la phase de groupes. Seule la Côte d’Ivoire, pourtant médaillée de bronze à la dernière CAN U17, a manqué le rendez-vous en terminant dernière de son groupe avec trois défaites.

Cette performance collective témoigne de la profondeur du football africain et des progrès réalisés dans la formation des jeunes talents à travers le continent. Du Maroc et du Sénégal les deux derniers tenants du titre continental à l’Ouganda néophyte, en passant par le Burkina et le Mali et leurs ambitions légitimes, chaque nation africaine a démontré sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes mondiales.

Le tableau des combats en seizièmes de finale : des duels alléchants en perspective

Vendredi 14 novembre :

Japon – Afrique du Sud : Les Amajimbos, après un parcours correct en phase de groupes, affrontent les redoutables Japonais, toujours dangereux dans cette catégorie

Autriche – Tunisie : Les Aigles de Carthage, malgré leur défaite face à l’Argentine (0-1), ont montré de belles choses et peuvent créer la surprise face à une belle équipe autrichienne

Allemagne – Burkina Faso : David contre Goliath pour les Étalons qui devront sortir le match parfait face aux tenants du titre mondiaux

États-Unis – Maroc : Les Lionceaux de l’Atlas, auteurs de la plus large victoire de l’histoire du tournoi (16-0), affrontent les Américains invaincus en poules qui figurent parmis les favoris

Samedi 15 novembre :

Suisse – Égypte : Les jeunes Pharaons, qualifiés parmi les meilleurs troisièmes, ont une carte difficile à jouer face aux Helvètes

Zambie – Mali : Duel 100% africain explosif entre les Chipolopolo débutants ambitieux qui ont accroché le Brésil en Poule et les Aiglonnets, finalistes du Mondial 2015

Dimanche 16 novembre :

Sénégal – Ouganda : Nouveau choc africain entre les Lionceaux de la Téranga et les Cubs ougandais, tombeurs de la France (1-0) en Poule

Les forces en présence : portraits des qualifiés

Premiers de leur groupe avec deux victoires et un nul, les Lionceaux de la Téranga ont confirmé leur statut. Face à l’Ouganda, ils partent favoris mais devront se méfier de la fougue des débutants.

Le Maroc, entre espoir et rédemption. Après deux défaites initiales humiliantes contre le Japon (0-2) et le Portugal (0-6), les Lionceaux ont réagi avec panache en atomisant la Nouvelle-Calédonie (16-0). Face aux États-Unis, ils devront retrouver leur football pour espérer accéder aux huitièmes où les attendrait potentiellement le vainqueur de Zambie-Mali.

L’Égypte, l’outsider dangereux. Qualifiée de justesse parmi les meilleurs troisièmes avec 4 points, l’Égypte possède les armes pour surprendre la Suisse. Les jeunes Pharaons misent sur leur solidité défensive et leurs individualités offensives.

La Tunisie, le talent à l’état brut

Malgré deux défaites contre l’Argentine et la Belgique, les Aigles de Carthage ont montré de belles choses, notamment lors de leur large victoire contre les Fidji (6-0). Face à l’Autriche, tout est possible.

La Zambie, la découverte prometteuse. Pour leur première participation, les Chipolopolo ont créé la sensation en se qualifiant directement, devancés par le Brésil seulement à la différence de but. Le duel face au Mali promet d’être spectaculaire entre deux équipes joueuses.

Le Mali, l’expérience au rendez-vous.Finalistes malheureux en 2015, les Aiglonnets ont l’expérience des grandes compétitions. Leur victoire cruciale contre l’Arabie Saoudite (2-0) leur a ouvert les portes des seizièmes où ils affronteront la Zambie dans un duel fratricide.

L’Afrique du Sud. Les Bafana Bafana juniors ont réalisé un parcours honorable et affronteront le Japon, l’une des nations favorites du tournoi. Un exploit est toujours possible.

L’Ouganda, la sensation du tournoi. Vainqueurs de la France (1-0), les Cubs ougandais sont la belle surprise de cette Coupe du monde. Face au Sénégal, ils n’ont rien à perdre et tout à gagner.

Après un début difficile, les Étalons du Burkina Faso ont su se ressaisir pour arracher leur qualification. Face à l’Allemagne championne du monde, ils devront réaliser l’exploit de leur vie.

Les enjeux des seizièmes : vers une domination africaine ?

Avec neuf représentants sur 32 qualifiés, l’Afrique pèse lourd dans cette phase finale. Les deux duels 100% africains garantissent déjà au minimum deux nations du continent en huitièmes de finale, mais on peut espérer en avoir plutôt 4 ou 5 voire 6.

Si le Maroc parvient à éliminer les États-Unis, un nouveau choc africain l’attendrait au tour suivant. De même, le vainqueur de Tunisie-Autriche pourrait retrouver l’Angleterre, tandis que l’Égypte, en cas de succès face à la Suisse, affronterait le vainqueur d’Irlande-Canada.

Avec des centres de formation comme l’académie JMG au Mali, le centre Mohamed VI au Maroc ou Génération Foot au Sénégal, l’Afrique dispose désormais des infrastructures nécessaires pour rivaliser avec les meilleures nations mondiales.

Le rêve continue

Le football africain, déjà recordman avec sept titres mondiaux dans cette catégorie, est prêt à écrire une nouvelle page de son histoire. Entre favoris assumés comme le Sénégal et outsiders ambitieux comme l’Ouganda, l’Afrique aborde ces seizièmes de finale avec confiance et détermination.

Le rendez-vous est pris dès ce vendredi pour le début d’une phase finale qui s’annonce passionnante. Avec neuf nations qualifiées, l’Afrique a toutes les cartes en main pour confirmer sa domination historique dans le football des jeunes. Le rêve d’un nouveau sacre mondial africain est plus que jamais permis.