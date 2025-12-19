Djylian N’Guessan, le prodige stéphanois en route vers Chelsea ?​

À 17 ans, le milieu offensif de l’AS Saint-Étienne attire déjà les regards de Chelsea et de plusieurs cadors européens, dans la lignée des pépites stéphanoises d’origine africaine révélées puis transférées par le club. Entre racines franco-ivoiriennes, héritage familial anglais et formation ligérienne exigeante, son profil coche toutes les cases du crack moderne.​

À seulement 17 ans, Djylian N’Guessan, milieu offensif franco-ivoirien de l’AS Saint-Étienne, affole les recruteurs européens, notamment Chelsea, qui pourrait débourser une dizaine de millions d’euros pour s’offrir la nouvelle pépite du centre de formation stéphanois.​

Un héritage franco-ivoirien tourné vers l’Angleterre

Le destin anglais de Djylian N’Guessan semble presque écrit. Son père ivoirien, Franck N’Guessan, a évolué au début des années 2000 en Angleterre offrant au jeune joueur un modèle et un lien précoce avec le football britannique. Cette expérience familiale outre-Manche pourrait faciliter l’adaptation du fils si un transfert vers la Premier League se concrétise.​

Porter le nom N’Guessan, c’est aussi porter un héritage ivoirien fort. Ce patronyme, courant chez les Akan de Côte d’Ivoire, renvoie traditionnellement au « troisième enfant » ou à un enfant né un dimanche, dans une culture où le jour de naissance façonne l’identité. Djylian incarne ainsi un pont entre la France qui l’a vu éclore et l’Afrique de l’Ouest de ses ancêtres.​

Saint-Étienne, pépinière de talents d’origine africaine

L’AS Saint-Étienne reste l’une des grandes écoles du football français, malgré les turbulences sportives de ces dernières années. Le club du Forez, dix fois champions de France, a vu passer et éclore plusieurs joueurs d’origine africaine ensuite partis briller à l’étranger, à l’image de Pierre-Emerick Aubameyang, buteur gabonais devenu star à Dortmund puis Arsenal, ou de Bafétimbi Gomis, attaquant aux racines sénégalaises passé par Swansea et la Turquie.​

Dans cette tradition, Djylian N’Guessan s’inscrit dans la lignée des joueurs offensifs créatifs façonnés par l’exigence stéphanoise. À 17 ans, son profil de milieu offensif mobile, technique et mature séduit déjà les recruteurs de Chelsea, qui suivrait de près ses prestations en équipes de jeunes et en sélection U17 et même en U20 où il a été surclassé.

Un transfert à plusieurs millions en vue ?

Les prochains jours seront décisifs pour l’avenir du jeune international français. Entre la volonté des Verts de prolonger leur prodige et la puissance financière des géants européens, un départ vers Chelsea apparaît crédible, pour un montant qui pourrait se situer autour de 10 millions d’euros, bonus non compris, selon les standards actuels pour les très jeunes talents européens.​

Pour Saint-Étienne, un tel transfert représenterait à la fois une manne financière et une nouvelle preuve de la qualité de son centre de formation. Pour le football français, un nom est à retenir : Djylian N’Guessan, pépite franco-ivoirienne qui pourrait bientôt franchir la Manche et s’installer sur la plus grande scène européenne.​​