Bafétimbi Gomis, « La Panthère » tire sa révérence

Bafétimbi Gomis, figure incontournable du football français et africain, a annoncé sa retraite sportive dans les colonnes de L’Équipe. À 39 ans, celui que l’on surnomme affectueusement « La Panthère » raccroche les crampons, marquant la fin d’une carrière exceptionnelle.

Né à La Seyne-sur-Mer de parents sénégalais et bissau-guinéens, Bafétimbi Gomis n’a jamais renié ses racines. « L’Afrique et la France, ce sont mes deux cœurs« , a-t-il souvent déclaré. Sa double culture a nourri son parcours, forgeant en lui une identité forte, à la fois humble et fière. Il a su porter haut les couleurs de ses origines tout en s’imposant comme un modèle d’intégration réussie.

Des débuts prometteurs à Saint-Étienne à la consécration à Lyon

C’est à l’AS Saint-Étienne que le jeune attaquant fait ses premières armes. Dès ses débuts, il séduit par sa puissance physique, son explosivité et un sens inné du but. Les défenseurs adverses peinent à contenir ce joueur imprévisible, tandis que les supporters stéphanois adoptent immédiatement sa célébration devenue légendaire : un rugissement, mimant une panthère prête à bondir. « La panthère symbolise ma force et ma détermination« , expliquait-il.

En 2009, Gomis franchit un cap en rejoignant l’Olympique Lyonnais. Un transfert scruté de près, notamment en raison de la rivalité régionale entre les deux clubs. Mais le défi ne l’effraie pas. Il devient un élément incontournable de l’attaque lyonnaise, contribuant à des moments mémorables en Ligue 1 et en Ligue des champions. La Coupe de France 2012 reste l’un des sommets de son passage à Lyon, même si ces années furent aussi marquées par des périodes de doute et de critiques.

Un globe-trotter au sommet

Après Lyon, Gomis explore de nouveaux horizons. D’abord en Angleterre, à Swansea City, où il découvre la Premier League et continue de faire parler ses qualités de buteur. Son prêt à l’Olympique de Marseille lors de la saison 2016-2017 lui permet de renouer avec la Ligue 1 et de s’imposer comme l’un des leaders de l’effectif phocéen.

En 2017, il relève un défi de taille en rejoignant Galatasaray. Sa première saison en Turquie est un véritable succès : il remporte le championnat et termine meilleur buteur. En Arabie Saoudite, sous les couleurs d’Al-Hilal, il enrichit encore son palmarès en remportant la Ligue des champions de l’AFC en 2019. Il devient une icône dans cette région, où son charisme dépasse le cadre du terrain. Après un second passage à Galatasaray, Gomis conclut sa carrière au Japon, à Kawasaki Frontale.

Une légende intemporelle

La carrière de Gomis n’a pas été un long fleuve tranquille. Il a dû composer avec des soucis de santé liés à la syncope vagale, des épisodes impressionnants qui l’ont parfois contraint à quitter le terrain en plein match. Pourtant, loin de se laisser abattre, il a toujours su se relever, prouvant qu’il était capable de transformer ses faiblesses en force.

En mettant un terme à sa carrière, Bafétimbi Gomis laisse derrière lui bien plus que des statistiques : il lègue un héritage fait de courage, de persévérance et d’amour du jeu. « La Panthère » a rugi sur tous les terrains où il a joué, marquant l’histoire du football par son talent, mais aussi par ses valeurs humaines.

Son départ est l’occasion de célébrer une trajectoire unique, qui continue d’inspirer ceux qui, comme lui, veulent croire que rien n’est impossible.

Merci pour tout, Bafé.