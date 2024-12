Crise à Galatasaray : Hakim Ziyech annonce son départ après 6 mois de tensions

L’international marocain Hakim Ziyech devrait quitter le club turc de Galatasaray dès janvier 2024. Retour sur les raisons de cet échec et analyse des perspectives d’avenir pour l’ancien joueur de Chelsea

L’aventure semblait pourtant prometteuse pour l’ailier marocain Hakim Ziyech (30 ans) à Galatasaray. Arrivé libre de Chelsea à l’été 2023, le Lion de l’Atlas était accueilli en véritable héros par les supporters du club stambouliote. Six mois plus tard, le divorce semble inévitable, sur fond de performances décevantes et de tensions avec le staff technique.

Lors d’un vol entre Istanbul et Amsterdam, Ziyech n’a pas mâché ses mots concernant sa situation : « L’histoire à Galatasaray est terminée pour moi. Je leur ai dit que je partais en janvier. » Une sortie médiatique qui confirme un malaise profond, notamment dans sa relation avec l’entraîneur Okan Buruk, qu’il qualifie sans détour de technicien « d’un niveau très bas« . Ziyech a donc décidé d’aller au clash pour changer d’air pendant le mercato d’hiver.

Un bilan sportif en demi-teinte avec des statistiques qui interrogent

Le bilan chiffré de Ziyech en six mois parle de lui-même. En 14 matches disputés toutes compétitions confondues, l’ailier marocain n’a inscrit que deux buts et délivré deux passes décisives. Son temps de jeu reste particulièrement limité, avec moins de 50% des minutes possibles disputées sur le terrain.

Le manque de temps de jeu a directement affecté sa place en sélection marocaine. Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, a justifié ses non-convocations par « un manque de rythme évident« . Une justification qui cependant n’est pas que sportive, la prise de position du joueur, très critique envers Mohammed VI et son Gouvernement pour leur alliance avec Israël, est mal passé auprès du pouvoir marocain.

Les raisons de l’échec

En premier lieu, le joueur ne s’est pas adapté au championnat turc. Plusieurs facteurs expliquent les difficultés rencontrées par Ziyech en Turquie. Son style de jeu s’est révélé peu compatible avec les exigences de la Süper Lig, tandis que son intégration dans le vestiaire s’est avérée complexe. La relation tendue avec le staff technique n’a fait qu’aggraver une situation déjà délicate.

Le champion de Turquie en titre avait pourtant réussi un joli coup en recrutant gratuitement un joueur estimé à 40 millions d’euros en 2020. Aujourd’hui, cette opération prend des allures de fiasco sportif et financier.

Quelles perspectives pour janvier 2024 ?

Plusieurs écuries européennes suivent la situation de près. En pôle, le Stade Rennais (Ligue 1 française) avec son nouvel entraineur Jorge Sampaoli, fait figure de favori pour accueillir l’international marocain. Mais la situation contractuelle de Ziyech complique son départ.

Son contrat court jusqu’en 2025 avec Galatasaray, ce qui nécessite de trouver un accord financier satisfaisant pour toutes les parties. La question de la prise en charge du salaire constitue également un enjeu majeur dans les négociations à venir car parti libre de Chelsea, il a pu négocier un salaire élevé.

À 30 ans, Hakim Ziyech dispose encore du potentiel pour rebondir. Mais il ne peut se permettre de rester trop longtemps sur la touche. Il est donc à la croisée des chemins et doit trouver le bon club pour se relancer.