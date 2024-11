L’aventure de Wilfried Zaha à l’Olympique lyonnais, déjà un revers ?

Alors qu’il a débarqué cet été du côté des Gones, Wilfried Zaha tarde pour l’heure à donner pleine satisfaction. Ce qui se traduit à travers son faible temps de jeu, de quoi émettre des doutes son recrutement. Hier face à Lille, c’est du banc de touche que l’international ivoirien a suivi la rencontre. Comment expliquer cette descente aux enfers de celui qui faisait jadis les beaux jours de Galatasaray, en Turquie ?

Alors que son transfert avait tout l’air du parfait hold-up, Wilfried Zaha débarque au club de la ville de Lyon avec une très grosse réputation. Attaquant virevoltant aux dribbles infernaux, Wilfried est connu pour sa capacité à éliminer facilement son vis-à-vis. Après avoir brillé en Premier League avec Crystal Palace et un passage remarqué du côté de Galatasaray, il opte pour Lyon malgré l’intérêt de la Premier League. Un atout donc de premier choix pour l’Olympique Lyonnais qui entend viser les sommets avec une telle recrue.

Wilfried Zaha rend une pâle copie

Arrivé en manque de rythme, l’ancien joueur de Crystal Palace n’est intégré dans le groupe seulement lors de l’accueil de Marseille, le 22 septembre dernier, et là-même il a observé la rencontre depuis le banc de touche. Mais ce n’est que partie remise, car quatre jours plus tard, Zaha fait ses débuts tant attendus face à l’Olympiakos, en Europa League. L’international ivoirien s’illustre lors de cette partie, en délivrant une passe décisive alors qu’il entre en fin de match. Trois jours plus tard, l’international ivoirien enchaine mais cette fois en tant que titulaire face à Toulouse, une rencontre durant laquelle, il rendra une pâle copie.

Son manque d’engagement dans les duels, sa lenteur sur les phases offensives ont fini d’irriter les supporters du club aux 7 titres de champion de France. Il fut logiquement sanctionné par son entraîneur, Pierre Sage, qui le sort dès la 52e minute de la rencontre. « Ça a été le premier joueur sorti, ça démontre bien que j’ai vu les mêmes choses que vous. Je sais qu’il va évoluer. Il est entré en jeu la dernière fois, il enchaîne. Il va s’intégrer petit à petit et il va comprendre ce qu’on attend de lui », affirmait Pierre Sage, d’un air relaxant, au micro de DAZN. Mais l’inquiétude grandissante autour du cas Wilfried Zaha n’arrange point les choses.

Pourquoi le choix de Lyon ?

Mis au placard par son entraineur depuis cette rencontre, Zaha ne totalise que 33 maigres minutes, depuis. Des agissements qui suscitent des interrogations de la part des médias, sachant que c’est John Textor, patron de Lyon, qui aurait verrouillé le prêt de Zaha. La question que tout le monde se pose est, alors qu’il avait l’opportunité de fouler de nouveau les pelouses anglaises, pourquoi le joueur a-t-il fait le choix de Lyon ?

« La principale raison, ce sont les impôts. Au Royaume-Uni, une loi stipule que si vous partez travailler dans un autre pays et que vous revenez dans les cinq ans, vous pouvez être imposé dans les deux pays si vous percevez des revenus en dehors du Royaume-Uni, ce qui aurait été le cas de Zaha », révèle Pete Sharland, spécialiste du football anglais.