Dans les dernières heures du mercato estival 2024, l’Olympique Lyonnais a frappé fort. Le club a obtenu le prêt de l’attaquant international ivoirien Wilfried Zaha. Après seulement une saison en Turquie, Zaha fait ses valises pour découvrir la Ligue 1.

Ce transfert, inattendu, suscite à la fois espoir et questionnements parmi les supporters lyonnais.

Une carrière riche entre Londres et Istanbul

Né en 1992 à Abidjan, Wilfried Zaha s’est fait un nom dans le football européen. Il a surtout brillé lors de son passage à Crystal Palace, où il a passé la majorité de sa carrière. Connu pour sa vitesse, ses dribbles et son efficacité offensive, Zaha a disputé plus de 450 matchs avec le club londonien, marquant 90 buts. Ensuite, en 2023, il rejoint Galatasaray, où il remporte le championnat de Turquie. Durant cette saison, il inscrit 10 buts en 42 apparitions toutes compétitions confondues. LIRE AUSSI Angleterre : «Noir et Fier», Zaha répond à ses détracteurs

Un besoin urgent de renfort pour l’OL

Face à cette situation, Lyon, après un début de saison compliqué avec deux défaites consécutives, se devait de réagir sur le marché des transferts. L’arrivée de Zaha, via un prêt payant de 3 millions d’euros, est considérée comme un renfort majeur pour l’équipe de Pierre Sage. Ce transfert répond à la nécessité de renforcer le secteur offensif de l’OL. Avec des attaquants tels qu’Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, et maintenant Wilfried Zaha, l’OL a renforcé son effectif offensif. Le club semble ainsi mieux armé pour affronter les défis de la saison.

Des défis et des incertitudes pour l’ailier ivoirien

Malgré ses qualités indéniables, Zaha arrive, toutefois, à Lyon avec plusieurs interrogations. En Turquie, son temps de jeu était de plus en plus limité par la concurrence, notamment après l’arrivée de Michy Batshuayi à Galatasaray. De plus, l’équipe turque a été éliminée des qualifications de la Ligue des champions. Cela a peut-être précipité le départ de Zaha. À présent, à Lyon, il portera le numéro 12, un maillot précédemment arboré par des joueurs emblématiques comme Lucas Paqueta et Juninho.