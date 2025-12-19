« La Résidence » : Laurent Crassat explore les deux visages de la colonisation française au Maghreb

Le philosophe et romancier bordelais Laurent Crassat signe aux Éditions Intervalles un premier roman ambitieux qui retrace près d’un siècle d’histoire coloniale, de la prise d’Alger en 1830 à la guerre du Rif en 1925.

Comment raconter l’histoire de la colonisation française en Afrique du Nord sans tomber dans le manichéisme ou l’hagiographie ? C’est le défi que relève Laurent Crassat dans La Résidence, un roman historique dense et documenté qui paraîtra le 6 février 2026 aux Éditions Intervalles. Né en 1975 à Bordeaux, professeur de philosophie ayant enseigné au lycée français de Meknès, l’auteur connaît intimement les terres dont il parle.

Algérie et Maroc : deux modèles coloniaux en miroir

L’originalité de l’ouvrage tient dans sa structure comparative. D’un côté, l’Algérie, théâtre d’une conquête brutale et sanglante initiée par Charles X ; de l’autre, le Maroc, soumis à un protectorat plus discret sous l’égide du maréchal Lyautey. Crassat fait dialoguer ces deux trajectoires coloniales, révélant les stratégies politiques, militaires et financières qui ont façonné le Maghreb contemporain.

Le roman traverse les événements majeurs qui ont secoué la France et ses colonies : la prise d’Alger, la Monarchie de Juillet, la guerre de 1870, la Commune de Paris, la naissance de la Troisième République, la crise de Tanger, l’instauration du Protectorat et la guerre du Rif. Les tensions d’Agadir en 1911, analysées comme un facteur ayant contribué à l’éclatement de la Première Guerre mondiale, illustrent la portée internationale de ces enjeux coloniaux.

Une galerie de portraits entre conquérants et résistants

L’auteur fait revivre les figures emblématiques de cette période : Thiers, Talleyrand, Lyautey et Bugeaud du côté français ; l’émir Abdelkader et Abdelkrim el-Khattabi du côté nord-africain. Il convoque également les intellectuels et artistes témoins de leur temps – Delacroix, Péguy ou Hugo. Ceux dont les regards ont contribué à forger l’imaginaire colonial français.

Ce qui distingue La Résidence des essais historiques classiques, c’est son écriture romanesque portée par une ironie mordante et une langue truculente qui joue avec le phrasé des élites de l’époque. La distance critique adoptée permet au lecteur de saisir tant les enjeux passés que les résonances contemporaines de la colonisation.

Un premier roman qui s’annonce comme une contribution majeure à la littérature postcoloniale française.

La Résidence, Laurent Crassat, Éditions Intervalles, parution le 6 février 2026, 160 pages, 18 euros.

