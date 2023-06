Algérie : Abdelmadjid Tebboune, l’émir Abdelkader et la Russie

En Russie dans le cadre d’une visite d’Etat, le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré une stèle commémorative de l’émir Abdelkader. Ce dernier est une personnalité historique algérienne et arabo-musulmane.

Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune est en visite de trois jours en Russie où il doit participer aux travaux du SPIEF (Forum économique international de Saint Petersburg). Avant ce conclave, le dirigeant nord-africain a procédé à une inauguration, non des moindres, ce mercredi 14 juin 2023, dans la capitale russe.

Chevalier de l’Ordre de blanc en Russie

Le chef de l’Etat algérien a, en effet, inauguré, à Moscou, une stèle en commémoration de l’émir Abdelkader. Une première du genre en Russie. Le monument a été érigé en « reconnaissance aux contributions et au rôle de l’Emir dans la diffusion des valeurs de tolérance et de dialogue des religions et principes de l’humanité ».

L’émir Abdelkader a été honoré, « en tant que héros national, fondateur de l’État algérien moderne et chevalier de l’Ordre de blanc pour son rôle dans la protection des membres du consulat de Russie à Damas en 1860 ». Signalons que si l’émir est aujourd’hui rehaussé, c’est en grande partie pour sa bravoure légendaire.

Grand cordon de la Légion d’honneur en France

L’émir Abdelkader est très connu, surtout du fait qu’il ait apporté une farouche résistance, en Algérie, au colonisateur français. Installé en Syrie après sa libération, il a empêché plusieurs massacres en s’interposant pour protéger des familles chrétiennes réfugiées dans le quartier des Algériens. Il se dit qu’il en a sauvé plus d’un millier. Un geste de bravoure qui lui a d’ailleurs valu de recevoir de Napoléon III le grand cordon de la Légion d’honneur.

De son vrai nom Abdelkader ibn Muhieddine, l’émir est né le 6 septembre 1808 à El Guettana, en Algérie. Ce chef religieux et militaire algérien a mené une lutte contre la conquête de l’Algérie par la France au milieu du 19ème siècle. Il est mort le 26 mai 1883, à Damas, alors dans l’Empire Ottoman et dans l’actuelle Syrie.

