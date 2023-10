Le Maroc inventeur de la guérilla

En 1971, Mao Tsé-toung reçoit une délégation palestinienne qui lui demande des conseils. Le Grand Timonier répond : je me suis moi-même inspiré dans ma guerre de libération de l’un des vôtres, Abdelkrim El Khattabi.

Les deux principales guerres du Rif, menées par Mohamed Améziane entre 1909 et 1912 et par Abdelkrim El Khattabi entre 1921et 1926 préfigurent toutes les luttes d’indépendance. Entre ces deux guerres, les espagnols sont bloqués pendant dix ans autour de Nador, Al-Hoceima et Tétouan, en ne réussissent jamais à pénétrer l’intérieur du pays.

Cette guérilla rifaine dépasse les traditionnelles résistances tribales. Elle étonne le monde par ses innovations stratégiques et ses prouesses tactiques. Ses deux principales figures de proue, Mohamed Améziane et Abdelkrim El Khattabi, sont en même temps des hommes de culture et des guerriers éprouvés des guerriers éprouvés, et des hommes de lettre, des théologiens, des imams, des juristes, des cadis, des penseurs, des théoriciens. Ces deux intellectuels inventent la guérilla moderne dont s’inspirent plus tard Mao Tsé Toung, Ho Chi Minh et Von Nguyen Giap, Fidel Castro et Che Guevara. Le retentissement international de ces guerres du Rif est tel qu’ils sont devenus les symboles historiques de la décolonisation.

En janvier 1959, Che Guevara, en visite officielle en Egypte, se donne comme priorité la rencontre avec Abdelkrim El Khattabi qu’il considère comme son maître à penser. L’entrevue s’effectue dans l’ambassade marocaine au Caire, qui organise une réception en honneur d’Abdallah Ibrahim fraîchement nommé premier ministre d’un gouvernement de gauche. La présence d’Abdelkrim, qui garde à distance des liens organiques avec son pays, est prévue. L’étonnante apparition de Che Guevara surprend le protocole. Che Guevara s’installe respectueusement comme un disciple reconnaissant en face du vieux sage. Il prolonge l’entretien pendant des heures et des heures. Il note avec application les mots d’Abdelkrim. L’histoire est emblématique. Fidel Castro et Che Guevara sont instruits aux techniques de la guérilla, dans un camp secret au Mexique, par un officier espagnol d’aviation, Alberto Bayo, vétéran de la guerre du Rif. Cet officier rouge du camp républicain pendant la guerre d’Espagne est auteur d’un guide intitulé « Cent leçons de la guerre de guérilla », manuel indispensable des maquisards cubains.

La bataille d’Anoual, le 20 juillet 1921, est vite la référence incontournable des guérillas dans le monde, des luttes anticoloniales et des guerres révolutionnaires. Anoual est une enclave montagneuse dans la région de Tamsamane, à 70 kilomètres de Melilla, bordée de ravins, difficile d’accès. Abdelkrim, unifie les tribus rifaines et réussit à écraser une armée espagnole de 20 000 hommes, équipée de canons, de mitrailleuses, soutenue par des bombardiers. Le général Manuel Fernandez Silvestre se suicide le lendemain. Les chiffres varient selon les sources. 12 000 morts espagnols selon les uns, 17 000 selon d’autres, sans compter les milliers de blessés et de prisonniers.

Il faut surtout retenir les techniques de combat fondées sur la connaissance du terrain, la mobilité, la rapidité des attaques. Les espagnols affrontent des ennemis invisibles, qui surgissent de toutes parts, se déplacent comme des éclairs et se dissolvent aussitôt dans la nature. Et la connaissance approfondie de l’adversaire. Abdelkrim Al Khattabi, né en 1882 dans la tribu des Béni Ouriaghel, fait des études en Espagne, devient journaliste à Melilla et fonctionnaire dans l’administration coloniale espagnole. Il maîtrise parfaitement le berbère, l’arabe, l’espagnol et le français. Il connaît les cultures, les mentalités, les mœurs, les réactions psychologiques des européens.