Imane Khelif, championne d’or et symbole de résilience : l’Algérienne face à l’injustice réglementaire mondiale

La boxeuse algérienne Imane Khelif, médaillée d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024, fait aujourd’hui face à une exclusion brutale du monde de la boxe, imposée par la nouvelle fédération internationale, World Boxing. En cause : une réglementation controversée qui oblige les athlètes à se soumettre à des tests génétiques pour vérifier leur sexe à la naissance.

Cette décision, prise à la veille de la Eindhoven Box Cup 2025, inquiète dans la gouvernance du sport mondial et fait ressortir les discriminations dont peuvent être victimes les athlètes, en particulier lorsqu’elles sont issues de pays du Sud.

Une championne ciblée pour sa différence

Imane Khelif, 25 ans, est une figure emblématique de la boxe féminine algérienne et mondiale. Sa victoire éclatante à Paris, obtenue au terme d’un combat acharné contre la championne du monde en titre, a consacré huit années de travail acharné et d’efforts physiques exceptionnels. Pourtant, ce triomphe est aujourd’hui terni par une mesure qu’on pourrait qualifier d’humiliante : l’obligation de prouver sa « féminité » par un test génétique basé sur la recherche du gène SRY, indicateur de la présence du chromosome Y.

Pourtant, Imane Khelif n’est pas seule dans ce combat. En 2023 déjà, elle avait été écartée par l’ancienne fédération IBA aux côtés de la boxeuse taïwanaise Lin Yu-Ting. Mais les deux avaient rebondi en 2024, décrochant chacune une médaille d’or olympique. Si leurs performances ont été saluées, elles n’ont pas suffi à faire taire les polémiques – des polémiques davantage alimentées par la peur et l’ignorance que par une réelle inégalité sportive.

Une politique controversée, discriminante et stigmatisante

World Boxing justifie cette réforme par des arguments de sécurité et d’équité compétitive. Les nouveaux critères imposent que seuls les athlètes avec des chromosomes XX et sans gène SRY soient autorisés à participer aux compétitions féminines. Ceux présentant des caractéristiques intersexuées ou atteints de DSD (trouble du développement sexuel) doivent se soumettre à une évaluation plus poussée, ou sont simplement exclus.

Ces décisions posent une question éthique et humaine de premier ordre : jusqu’où peut-on aller au nom de « l’équité », sans porter atteinte à la dignité des personnes ? Dans le cas d’Imane Khelif, c’est une carrière brillante qui se retrouve suspendue à une analyse génétique. Une championne, qui a porté haut les couleurs de son pays, humiliée et marginalisée pour une caractéristique biologique qu’elle ne contrôle pas.

L’Algérie unie derrière sa championne

Après son sacre, l’Algérie a réagi avec une solidarité exemplaire. Du Président Abdelmadjid Tebboune aux milliers de fans rassemblés dans les rues d’Alger et dans le village natal de la boxeuse, c’est tout un pays qui s’est levé pour soutenir Imane Khelif. Le chef de l’État a salué « une victoire de l’Algérie », insistant sur la fierté nationale que représente cette médaille. La scène bouleversante d’un village entier, Biban Mesbah, réuni devant un écran géant pour applaudir sa fille prodige, incarne cette unité dans l’adversité.

Sur les réseaux sociaux, la boxeuse est devenue l’un des sujets les plus discutés, avec plus de 500 000 mentions sur X (anciennement Twitter). Et pour cause : son histoire touche bien au-delà du sport. Aujourd’hui, elle incarne une lutte pour la reconnaissance, contre la discrimination et pour la dignité.

Une réponse puissante sur le ring

Face aux attaques et à la stigmatisation, Imane Khelif a répondu avec ce qu’elle sait faire de mieux : la force et la grâce sur le ring. « La réponse a toujours été sur le ring », a-t-elle déclaré à l’issue de sa victoire olympique. « J’ai travaillé huit ans, sans dormir, en étant épuisée. Mais aujourd’hui, je suis fière d’être là ». Ces mots résonnent comme une gifle cinglante à ceux qui ont tenté de la faire taire.

En août 2024, elle remportait l’or au tournoi féminin des -66 kg à Roland-Garros, dans une ambiance survoltée et avec le soutien massif du public parisien. Cette victoire, au-delà de l’exploit sportif, fut un acte de résistance. Résistance face à la haine, au harcèlement en ligne, à la misogynie et à l’islamophobie voilée sous couvert de normes scientifiques.

Une législation sportive à repenser

Le cas d’Imane Khelif interroge la place des instances sportives dans la vie privée des athlètes. Des spécialistes de la physiologie du sport rappellent que l’hyperandrogénie, souvent pointée du doigt, ne garantit en rien la victoire. La performance repose sur des facteurs bien plus complexes : l’entraînement, la stratégie, la technique, le mental.

Par ailleurs, ce type de règlement favorise une forme de néocolonialisme sportif, où les athlètes non occidentaux, en particulier ceux issus de pays comme l’Algérie, sont davantage exposés à la stigmatisation. Imane Khelif, à l’instar de la gymnaste Kaylia Nemour, incarne une jeunesse algérienne brillante, talentueuse et résolument debout face à l’injustice.

Le sport, reflet de la société

L’affaire Khelif dépasse la boxe. Elle est le miroir d’un monde sportif encore trop rigide, trop normatif, qui peine à s’adapter à la diversité humaine. Mais c’est aussi un révélateur des tensions politiques et culturelles qui entourent la question du genre et de l’égalité. Dans ce combat, Imane Khelif n’est pas seulement une athlète : elle est devenue un symbole.

Et si son avenir sur le ring semble aujourd’hui suspendu à une décision bureaucratique, son nom, lui, restera gravé dans l’histoire du sport algérien. Non seulement pour son talent, mais surtout pour son courage. Car face à un monde qui cherche à l’exclure, elle a choisi de se battre. Et de vaincre.