La polémique Imane Khelif : sport, genre et harcèlement en ligne

« Je suis une femme et une athlète. Mon corps ne définit pas qui je suis ». Ces mots auraient pu être prononcés par Imane Khelif, la boxeuse algérienne au cœur d’une tempête médiatique. Médaillée d’argent aux Championnats du monde 2022, Khelif voit son nom au centre d’une intense polémique lors des Jeux Olympiques de 2024. Au-delà de ses performances sportives remarquables, c’est son hyperandrogénie qui a déclenché un débat houleux, soulevant des questions fondamentales sur le genre, l’équité et le harcèlement en ligne.

L’hyperandrogénie, une condition médicale caractérisée par un taux élevé d’hormones masculines dans l’organisme, touche environ 1,7% des femmes dans le monde. Dans le contexte sportif, cette condition soulève des interrogations quant à la participation des athlètes concernées aux compétitions féminines. Imane Khelif est une des tendances du jour les plus partagées sur X (ex Twitter) aujourd’hui avec plus de 500 000 messages !

Isn’t it interesting how at the 2020 Olympics, when Imane Khelif lost to Kellie Harrington in the quarterfinals, literally no one accused her of being a man?

It’s almost as if brain dead right wing morons will hope on any conspiracy theory train pic.twitter.com/jH290S4L4K

