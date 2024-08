L’Algérie célèbre ses héros olympiques lors d’un retour triomphal après les Jeux de Paris 2024

L’Algérie a vécu un moment historique lundi avec le retour de ses athlètes médaillés des Jeux Olympiques de Paris 2024. Imane Khelif en boxe et Kaylia Nemour en gymnastique ont décroché l’or, tandis que Djamel Sedjati a remporté le bronze en athlétisme. Ces performances exceptionnelles ont suscité une vague de fierté nationale pour le sport algérien.

Les rues d’Alger ont vibré au son des klaxons et des youyous ce lundi, alors que la délégation olympique algérienne faisait son retour au pays. Accueillis en héros à l’aéroport international Houari-Boumédiène, les athlètes ont ensuite été reçus par la ministre de la Jeunesse et des Sports lors d’une cérémonie officielle. Cette réception fait suite à une participation historique aux Jeux Olympiques de Paris 2024, où l’Algérie a égalé sa meilleure performance olympique avec trois médailles.

Des victoires qui transcendent le sport

La boxeuse Imane Khelif, médaillée d’or dans la catégorie des -66 kg, a été particulièrement ovationnée. Son parcours, marqué par une controverse sur son hyperandrogénie, s’est conclu par une victoire éclatante contre la championne du monde en titre, Yang Liu, le vendredi 9 août 2024 à Roland-Garros.

« Je suis très heureuse, » a déclaré Khelif, visiblement émue. Face aux attaques qu’elle a subies durant la compétition, elle a répondu avec force : « J’ai fait l’objet d’attaques et d’une campagne féroce, et c’est la plus belle réponse que l’on puisse donner. La réponse a toujours été sur le ring« .

Khelif n’a pas manqué de souligner la signification plus large de sa victoire : « Je suis une femme forte avec des pouvoirs spéciaux. Depuis le ring, j’ai envoyé un message à ceux qui étaient contre moi« . Elle a ajouté : « Je voulais montrer la force et la présence des femmes en général, et des femmes algériennes en particulier. La femme algérienne est un modèle et une inspiration pour le monde entier« .

De la France à l’Algérie

La gymnaste Kaylia Nemour, 17 ans, a elle aussi écrit l’histoire en devenant la première Algérienne à remporter l’or olympique en gymnastique artistique, aux barres asymétriques. Son parcours, de la France à l’Algérie, en passant par une grave blessure, a touché le cœur des Algériens.

« Je suis extrêmement fière d’offrir cette médaille d’or à l’Algérie, » a-t-elle confié. « Le soutien du peuple algérien, en particulier après ma grave blessure, a été incroyable« . Née en France, Kaylia a fait le choix difficile mais déterminant de représenter l’Algérie après une opération à chaque genou et un avis médical controversé de la Fédération française de gymnastique.

Enfin, Djamel Sedjati, médaillé de bronze au 800 mètres, complète ce trio de champions. Sa performance, la troisième meilleure de tous les temps sur cette distance, a confirmé la place de l’Algérie parmi les nations fortes de l’athlétisme mondial. « Ces Jeux avaient une signification particulière pour nous, » a déclaré Sedjati. « Nous avons donc tout fait pour réaliser la meilleure performance possible. Dieu merci, mes coéquipières Nemour et Khelif ont remporté l’or, et je les félicite pour cet exploit« .

Un nouvel élan pour le sport algérien

Ces succès olympiques marquent un tournant pour le sport algérien. La participation de 46 athlètes (27 hommes et 19 femmes) dans 15 disciplines différentes témoigne de la diversification et du développement du sport de haut niveau dans le pays. L’Algérie a démontré sa compétitivité dans des disciplines variées, allant de l’athlétisme à la gymnastique, en passant par la boxe, le judo et les sports nautiques.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a salué ces performances sur les réseaux sociaux : « Nous sommes tous fiers de vous (…) vos victoires aujourd’hui sont les victoires de l’Algérie et vos médailles d’or sont l’or de l’Algérie« . Ces succès devraient stimuler le développement des infrastructures sportives et des programmes de formation en Algérie.

La victoire de l’Algérie à Paris

L’engouement populaire suscité par ces victoires était visible dans les célébrations spontanées à travers le pays. À Biban Mesbah, le village natal d’Imane Khelif situé à environ 300 km au sud-ouest d’Alger, la joie a éclaté après l’annonce de son sacre. « C’est la victoire de l’Algérie« , a déclaré aux médias son père, Omar Khelif, qui a regardé le combat diffusé sur un écran géant dans le stade avec le reste du village dans une ambiance survoltée.

À Alger, une marée humaine a envahi le centre-ville, fêtant les victoires avec feux d’artifice et concerts de klaxons. L’entraîneur d’Imane Khelif, Mohamed Chaoua, a souligné l’importance de ces succès : « Grâce à Dieu, nous avons restauré l’honneur de l’Algérie et fait flotter le drapeau algérien à Paris, ce qui est l’essentiel. Nous avons apporté de la joie au peuple algérien et rétabli la fierté des femmes algériennes« .

Ces Jeux Olympiques de Paris 2024 pourraient bien marquer le début d’une nouvelle ère pour le sport algérien. Les jeunes athlètes comme Kaylia Nemour incarnent une nouvelle génération talentueuse et déterminée, prête à porter haut les couleurs de l’Algérie sur la scène internationale. Leur réussite inspire déjà de nombreux jeunes à travers le pays à poursuivre leurs rêves sportifs.

Alors que les célébrations se poursuivent, l’attention se tourne déjà vers l’avenir. Ces victoires olympiques ouvrent de nouvelles perspectives pour le sport algérien, avec des ambitions renouvelées pour les prochaines compétitions internationales. Elles démontrent que l’Algérie peut rivaliser au plus haut niveau mondial et laissent présager d’autres succès à venir, notamment dans 4 aux JO de Los Angeles !