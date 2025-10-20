French Montana visé par une plainte : une montre de luxe au cœur d’un scandale international

Malick Hamid

Lecture 4 min.
French Montana (29 oct 21)
French Montana

Le célèbre rappeur French Montana se retrouve au cœur d’une affaire judiciaire retentissante, accusé par deux hommes d’affaires suisses de s’être approprié une montre de luxe estimée à plus d’un million de dollars. Ce différend, né d’un échange supposé entre amis, aurait viré à la tromperie selon les plaignants.

Le rappeur franco-marocain French Montana, de son vrai nom Karim Kharbouch, fait face à de graves accusations judiciaires. Deux hommes d’affaires suisses l’accusent de s’être approprié une montre de luxe estimée à plus d’un million de dollars, sans jamais la leur avoir rendue. Une affaire qui fait grand bruit dans le monde du rap… et du luxe.

Une affaire née d’une relation amicale et d’un échange douteux

Tout commence en 2015 à Genève, en Suisse. French Montana y rencontre Justo Obiang et Samir Gato, deux Suisses amateurs de haute horlogerie. Les trois hommes entretiennent par la suite des relations amicales, ponctuées de rencontres et de projets communs. Selon la plainte déposée le jeudi 17 octobre 2025, c’est lors d’un séjour prévu en Égypte en 2024, que la situation dégénère. Les plaignants affirment que French Montana leur a proposé un échange de montres.

Justo Obiang aurait décliné l’offre, mais le rappeur aurait ensuite emprunté sa montre pour la Fashion Week de Paris, promettant de la rendre rapidement. Cependant, à la surprise des deux Suisses, la montre n’a jamais été restituée. À la place, ils auraient reçu une autre pièce horlogère… qui se serait révélée être une contrefaçon. Une tromperie que les deux hommes n’ont pas prise à la légère.

Plainte aux accusations lourdes, riposte de French Montana et son avocat

Face à ce qu’ils considèrent comme un vol déguisé, Obiang et Gato ont décidé de porter l’affaire devant la justice. La plainte vise French Montana pour fausse déclaration, détournement de bien privé et escroquerie. Les plaignants réclament plus d’un million de dollars de dédommagement pour cette montre de luxe perdue. Cette affaire judiciaire s’ajoute à une série de controverses qui entourent le rappeur depuis plusieurs années.

S’il est surtout connu pour ses succès musicaux comme Unforgettable, Montana fait aussi régulièrement la une pour ses frasques hors scène. De son côté, French Montana nie catégoriquement les faits. Son avocat, Me Steve Haddad, a réagi rapidement via un communiqué transmis au site TMZ. Il y affirme que la montre aurait été donnée en échange d’un service : le rappeur aurait accepté des apparitions dans les médias et sur les réseaux sociaux en Égypte, en compensation.

Un précédent embarrassant : l’affaire Akon

En d’autres termes, selon Montana, il ne s’agirait pas d’un vol, mais d’un arrangement commercial… mal compris ou mal interprété. L’avocat du rappeur franco-marocain a également annoncé son intention de porter plainte contre les deux hommes suisses pour diffamation. Ce n’est pas la première fois que French Montana est mêlé à une histoire de montre de luxe. En 2021, il avait révélé dans une vidéo virale que le chanteur Akon lui avait offert une montre Hublot pour son anniversaire… qui s’était avérée être une fausse.

« J’aime les montres incrustées de diamants. Je l’ai montrée à mon bijoutier, il m’a dit qu’elle était fausse », raconte-t-il dans la vidéo. Une situation qu’il avait pris avec humour à l’époque, mais qui montre une certaine récurrence dans les histoires de montres qui tournent mal autour du rappeur. L’enquête est en cours, et il faudra sans doute plusieurs mois avant de connaître l’issue de cette affaire au parfum de scandale. Une chose est sûre : French Montana devra une nouvelle fois défendre son image, entre strass, accusations et apparence trompeuse.

Avatar photo
Je suis passionné de l’actualité autour des pays d’Afrique du Nord ainsi que leurs relations avec des États de l’Union Européenne.
