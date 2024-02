Le rappeur marocain French Montana conclut sa série Mac & Cheese

French Montana, l’artiste de renom aux multiples talents, démarre l’année 2024 en grande pompe avec la sortie de sa nouvelle mixtape intitulée « Mac & Cheese 5 ». Cette œuvre marque le cinquième et dernier chapitre de sa série épique « Mac & Cheese », rassemblant une pléthore de stars de la musique telles que Lil Wayne, Kanye West, Lil Baby, Bryson Tiller, Jeremih, Rick Ross ou Westside Gunn. Disponible dès maintenant, « Mac & Cheese 5 » est un projet ambitieux qui suit le succès de sa collaboration récente avec Lil Baby dans le single « Okay », servant d’introduction à cette mixtape dynamique de 20 titres.

Au fil des semaines précédant la sortie, French Montana a suscité l’anticipation en dévoilant peu à peu les artistes participants. En outre, chaque annonce s’accompagne de l’image d’une boîte de Mac & Cheese sur les réseaux sociaux. Parmi les collaborations marquantes, on retrouve « Splash Brothers » avec Lil Wayne et Rick Ross, « Stand United » avec Kanye West, « Money Ain’t A Thing » avec Lil Durk, et « Too Fun » avec le groupe 41 de Brooklyn, soulignant l’influence croissante de Montana dans l’univers de la musique et du sport.

Le projet ne se limite pas à ces collaborations; il explore également une nouvelle diversité sonore pour le rappeur marocain élevé dans le Bronx, avec plusieurs titres en solo qui consolident « Mac & Cheese 5 » comme une expérience musicale à ne pas manquer. La tracklist complète inclut des morceaux tels que « Dirty Bronx Intro » avec Amber Run, « Okay » avec Lil Baby, et « Goals » avec Jeremih, offrant une richesse et une variété qui promettent de captiver tant les fans de longue date que les nouveaux auditeurs.

French Montana entrepreneur et humanitaire

En dehors de sa carrière musicale, French Montana, qui est suivi par plus de 40 millions de follower sur Instagram, continue de faire des efforts humanitaires et poursuit ses projets entrepreneuriaux. Notamment son implication avec GLOBAL CITIZEN en tant qu’ambassadeur pour les soins de santé mondiaux en Ouganda. A noter aussi récemment le documentaire émouvant « For Khadija », une lettre d’amour à sa mère et ses enfants, qui a été présenté au prestigieux festival du film de Tribeca.

Avec « Mac & Cheese 5 », French Montana affirme une fois de plus son statut de force majeure dans l’industrie musicale, prêt à marquer l’année 2024 d’une empreinte indélébile. Entre ses collaborations de haut niveau, son engagement humanitaire et son talent indéniable, Montana est une figure incontournable qui brise les frontières à travers son art.