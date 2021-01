Le rappeur marocain French Montana achète une villa à plus de 4 milliards

Le rappeur marocain French Montana, de son vrai nom Karim Kharbouch, est devenu propriétaire d’une magnifique villa qu’il a acquise à plus de 8,4 millions de dollars (4,5 milliards FCFA), pour bien entamer la nouvelle année 2021. La villa est située à Hidden Hills, dans la vallée de San Fernando, à Los Angeles, plus précisément dans la zone d’Ashley Ridge où sont domiciliés Krys Jenner et Khloé Kardashian ainsi que d’autres personnalités américaines.

Même si la pandémie de Covid-19 a freiné de nombreuses activités liées à la musique, le rappeur marocain French Montana n’a pas été très affecté sur le plan financier. Alors que la plupart des gens attendaient avec impatience le passage à l’année 2021, French Montana a célébré son acquisition d’une villa pour le moins luxueuse, en Californie. Cette villa était la propriété du joueur de basket Paul George qui l’a cédée au rappeur French Montana pour pas moins de 8,4 millions de dollars (4,5 milliards FCFA).

L’ancien propriétaire l’avait acquise à 7,4 millions de dollars (3,9 milliards FCFA) en 2016. D’une superficie de 1,35 hectare, la propriété comprend une grande salle massive de 4 000 pieds carrés avec des plafonds à grand volume, des puits de lumière motorisés et des parois coulissantes de verre qui s’ouvrent sur le terrain arrière. En outre, la disposition comprend une salle à manger formelle avec des poutres apparentes et une cuisine de chef rénovée avec une salle de petit-déjeuner et une cheminée.

Les points forts comprennent une salle de jeux, un cinéma maison, une étude personnalisée, une salle de sport avec sauna, une salle bonus et une cave à vin. Une suite principale comprenant une cheminée à deux faces, une salle de bains avec canapé intégré, une terrasse ensoleillée privée et deux placards personnalisés.

Situé sur 1,44 acres, le terrain privé comprend une piscine et un spa, une terrasse en pierre, un terrain de basket de grande taille et une terrasse avec une cheminée. Il est facile d’organiser des fêtes en plein air, grâce à un centre de barbecue personnalisé avec des sièges et un foyer.

Les autres caractéristiques extérieures comprennent des fontaines, une terrasse d’observation, des patios couverts, des pelouses, ainsi que des arbres fruitiers et d’ombrage. Une allée circulaire et un garage pour cinq voitures complètent la propriété.

