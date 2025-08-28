French Montana et la princesse Sheikha Mahra : un mariage inattendu entre rap et royauté

French Montana, l’un des rappeurs les plus influents de sa génération, a un nouveau chapitre de sa vie, non seulement musical, mais aussi personnel. En épousant Sheikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum, la princesse de Dubaï, il fusionne son univers du rap avec la royauté. Leur union, annoncée officiellement cette semaine, fait ressortir une romance née dans l’ombre, avant d’être propulsée sous les projecteurs. Ce mariage inopiné entre une star internationale et une figure de la noblesse du Golfe suscite une fascination mondiale, tant pour son côté glamour que son caractère inédit.

Le mariage entre French Montana, le célèbre rappeur d’origine marocaine, et la princesse de Dubaï, Sheikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum, a été officiellement confirmé cette semaine par un agent de l’artiste, auprès du média américain TMZ. Le couple, qui avait suscité de nombreuses spéculations depuis leurs fiançailles en juin dernier, a enfin officialisé l’union. Ce qui marque le début d’une nouvelle ère pour l’artiste et la princesse.

Une rencontre inoubliable

Les premières rumeurs concernant leur relation ont émergé en octobre 2024, après une vidéo où Sheikha Mahra faisait visiter sa ville natale, Dubaï, au rappeur. Les deux personnalités se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours des derniers mois, entre Dubaï, Paris et le Maroc. Un moment clé de cette romance a eu lieu lors d’un récent passage de French Montana à Dubaï, où la princesse a partagé sur Instagram des clichés de leur rencontre, incluant la présentation de son nouveau parfum, Divorce.

La relation entre les deux semble avoir débuté discrètement, avant de prendre de l’ampleur. Des photos de leurs moments à deux, notamment lors d’une escapade à dos de chameau dans le désert de Dubaï, ont été largement relayées. French Montana portait alors la tenue traditionnelle émiratie, la kandoura, ajoutant une touche d’exotisme à leur romance.

La princesse et son passé

La princesse Sheikha Mahra a divorcé en juillet 2024 du cheikh Mana Al Maktoum, membre de la famille royale de Dubaï, après un mariage d’un an et la naissance de leur fille. Leur séparation, qui a fait couler beaucoup d’encre, a été marquée par une déclaration poignante de la princesse sur Instagram. Cette rupture a semble-t-il ouvert la voie à une nouvelle romance avec le rappeur français.

L’annonce de leur mariage a été bien accueillie par les familles des deux parties, qui se montrent enthousiastes à l’idée de cette union. Bien que la date officielle du mariage reste inconnue, les spéculations vont bon train, d’autant plus que French Montana et Sheikha Mahra ont été vus ensemble dans des endroits prestigieux et lors de multiples événements internationaux.

L’avenir d’un couple royal et musical

Le mariage de French Montana avec la princesse de Dubaï constitue un mélange fascinant entre culture populaire et royauté. Une fusion entre le monde du rap, représenté par un artiste au succès mondial, et celui des familles régnantes du Golfe, symbole de luxe et de tradition. Le public attend désormais avec impatience les détails de cette union hors du commun.