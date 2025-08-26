CHAN 2025 : Madagascar-Soudan et Maroc-Sénégal en demi-finales, deux chocs d’exception

Le Championnat d’Afrique des Nations 2025 atteint aujourd’hui son paroxysme avec deux demi-finales aux enjeux diamétralement opposés ce mardi. D’un côté, deux équipes en quête de leur première finale historique, Madagesacr et le Soudan. De l’autre, un choc entre les deux derniers vainqueurs de la compétition, le Maroc et le Sénégal.

Madagascar-Soudan : L’histoire en marche à Dar es Salaam (16h30)

La première demi-finale du jour, programmée à 16h30 heure française au Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam, opposera Madagascar au Soudan dans un duel inédit qui garantit déjà un finaliste surprise. Ni les Barea malgaches ni les Faucons de Jediane soudanais n’ont jamais atteint la finale du CHAN, faisant de cette confrontation un rendez-vous avec l’histoire.

Les Barea vivent un conte de fées depuis leur première participation au CHAN en 2022. Médaillés de bronze lors de leur baptême du feu en Algérie, ils confirment aujourd’hui leur progression en atteignant leur deuxième demi-finale consécutive. Cette performance égale le record de régularité codétenu par le Maroc, seule autre nation à avoir disputé deux demi-finales d’affilée.

Leur parcours vers ce stade de la compétition n’a pas été de tout repos. Après des débuts mitigés en phase de groupes (nul contre la Mauritanie, défaite face à la Tanzanie), Madagascar a su puiser dans ses ressources pour renverser la vapeur avec deux victoires cruciales contre la Centrafrique pios face au Burkina Faso en barrage. En quarts de finale, les hommes de Romuald Rakotondrabe ont montré un mental d’acier en éliminant le Kenya, pays hôte, aux tirs au but (4-3) après un match nul 1-1.

La surprise Soudan

De son côté, le Soudan réalise l’un des parcours les plus remarquables de cette édition. Dirigés par l’expérimenté technicien ghanéen James Kwesi Appiah, les Soudanais ont créé la sensation en terminant premiers d’un groupe redoutable comprenant le Sénégal, le Nigeria et le Congo. Leur victoire 4-0 face aux Super Eagles nigérians restera comme l’un des moments forts de cette phase de groupes.

Le point d’orgue de leur épopée reste leur qualification en demi-finale aux dépens de l’Algérie, finaliste en 2022. Samedi soir à Zanzibar, après un match nul 1-1 au terme de 120 minutes haletantes, les Soudanais ont triomphé 4-2 aux tirs au but grâce aux arrêts décisifs de leur gardien Mohamed Abooja, véritable héros de cette séance.

Maroc-Sénégal : Le choc des titans à Kampala (19h30)

La seconde demi-finale, programmée à 19h30 heure française au Nelson Mandela National Stadium de Kampala, propose un véritable choc des titans entre les deux derniers vainqueurs de la compétition. Cette « finale avant la finale » oppose le Maroc, double champion en 2018 et 2020, au Sénégal, tenant du titre depuis 2022.

Les Lions de l’Atlas abordent cette demi-finale avec l’ambition de renouer avec le succès après avoir manqué l’édition précédente. Dirigés par Tarik Sektioui, ancien joueur d’Auxerre, ils ont montré un visage convaincant tout au long de la compétition. Leur qualification en quarts s’est faite aux dépens de la Tanzanie (1-0), grâce à un but d’Oussama Lamlioui, actuel meilleur buteur du tournoi avec quatre réalisations.

Champions sortants, les Lions de la Teranga entendent bien défendre leur couronne avec détermination. Malgré un effectif en partie renouvelé depuis leur sacre de 2022, ils ont su montrer la voie en éliminant l’Ouganda, pays hôte, sur le score minimal (1-0) grâce à Oumar Ba.

Le Sénégal peut compter sur l’expérience de joueurs comme Serigne Moctar Koité, ancien vainqueur du CHAN, pour guider cette nouvelle génération vers les sommets. Seul représentant de l’Afrique de l’Ouest encore en lice, ils portent les espoirs de toute une région.

Un mardi historique pour le football africain

Ces deux demi-finales illustrent parfaitement la richesse et l’imprévisibilité du football africain. Alors que Madagascar et le Soudan écrivent des pages inédites de leur histoire footballistique, le Maroc et le Sénégal perpétuent la tradition d’excellence de ce championnat réservé aux joueurs locaux.

Les vainqueurs de ces deux confrontations se retrouveront samedi 30 août pour une finale qui promet d’ores et déjà d’être mémorable. Avec 500 000 dollars déjà assurés pour chaque demi-finaliste et 2 millions promis au futur champion, les enjeux sportifs et financiers atteignent des sommets.

Le CHAN 2025, organisé conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, tient déjà ses promesses d’être l’une des éditions les plus passionnantes de l’histoire de cette compétition continentale.