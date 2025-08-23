Maroc-Sénégal : les Lions locaux en demi-finale du CHAN 2025

Amadou Atar

Lecture 2 min.
Sénégal vainqueur du CHAN
Sénégal vainqueur du CHAN

Le Sénégal a battu ce samedi 23 août 2025 l’Ouganda, pays hôte, et décroche son billet pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des Nations. Les Lions locaux confirment leur statut de champions en titre et s’offrent un choc face au Maroc.

Sous un ciel estival, dans un stade Mandela de Kampala en fusion, les Lions locaux du Sénégal ont confirmé leur supériorité en s’imposant face à l’Ouganda. Le but victorieux, fruit d’un mouvement collectif maîtrisé, a suffi à faire plier une équipe ougandaise portée par son public mais incapable de concrétiser ses occasions.

Après les éliminations de la Tanzanie et du Kenya, la défaite de l’Ouganda voir disparaître le troisième pays hôte.

Un but décisif et une défense infranchissable

Menés par la discipline tactique du sélectionneur Souleymane Diallo, les Sénégalais ont su opposer une défense solide et un réalisme offensif implacable. Leur expérience et leur calme, hérités du titre décroché en 2022 en Algérie, ont fait la différence dans une rencontre disputée.

Cette victoire en quart de finale envoie le Sénégal dans le dernier carré. Les Lions affronteront mardi prochain le Maroc, pour une demi-finale qui promet intensité et spectacle entre deux nations phares du football africain.

Avatar photo
LIRE LA BIO
Amadou Atar est une référence dans le monde du football africain. Il est précis et objectif dans ses articles, même si on ne peut lui enlever un penchant historique pour le mythique club français de Saint-Etienne où sont passés plusieurs des plus grands joueurs africains de l'histoire
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Logo CHAN 2024

CHAN 2025 : Ouganda-Sénégal et Soudan-Algérie, les quarts de finale de ce samedi

Après les rencontres de vendredi avec la victore de Madagascar  face au Kenya, puis du Maroc devant la Tanzanie, c'est au tour de l'Ouganda,...
Madagascar CHAN

Madagascar en demi-finales : les Barea éliminent le Kenya aux tirs au but du CHAN

Madagascar a créé l'exploit ce vendredi 22 août 2025 en éliminant le Kenya, pays hôte du CHAN 2025, lors d'un quart de finale haletant...
Yoweri Museveni

Ouganda–États-Unis : un accord migratoire qui interroge

Un nouvel accord migratoire entre l’Ouganda et les États-Unis suscite de vives interrogations. Kampala a accepté d’accueillir temporairement des migrants refoulés du territoire américain,...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JUILLET 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025