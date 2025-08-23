Maroc-Sénégal : les Lions locaux en demi-finale du CHAN 2025

Le Sénégal a battu ce samedi 23 août 2025 l’Ouganda, pays hôte, et décroche son billet pour les demi-finales du Championnat d’Afrique des Nations. Les Lions locaux confirment leur statut de champions en titre et s’offrent un choc face au Maroc.

Sous un ciel estival, dans un stade Mandela de Kampala en fusion, les Lions locaux du Sénégal ont confirmé leur supériorité en s’imposant face à l’Ouganda. Le but victorieux, fruit d’un mouvement collectif maîtrisé, a suffi à faire plier une équipe ougandaise portée par son public mais incapable de concrétiser ses occasions.

Après les éliminations de la Tanzanie et du Kenya, la défaite de l’Ouganda voir disparaître le troisième pays hôte.

Un but décisif et une défense infranchissable

Menés par la discipline tactique du sélectionneur Souleymane Diallo, les Sénégalais ont su opposer une défense solide et un réalisme offensif implacable. Leur expérience et leur calme, hérités du titre décroché en 2022 en Algérie, ont fait la différence dans une rencontre disputée.

Cette victoire en quart de finale envoie le Sénégal dans le dernier carré. Les Lions affronteront mardi prochain le Maroc, pour une demi-finale qui promet intensité et spectacle entre deux nations phares du football africain.