Le CHAN 2025, vitrine du football africain local : Une édition historique en Afrique de l’Est

Reporté au mois d’août 2025, le Championnat d’Afrique des Nations sera co-organisé pour la première fois par trois pays : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Cette huitième édition, qui réunira 19 nations du 2 au 30 août, promet des surprises avec l’absence de plusieurs cadors du continent et une dotation record de 2 millions de dollars pour le vainqueur.

La huitième édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) se déroulera du 2 au 30 août 2025, après avoir été reportée de sa date initiale prévue en février. Co-organisée pour la première fois par trois pays – le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda – cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux africains promet d’être un événement majeur du calendrier footballistique continental.

Ce report, dû à des retards dans la livraison des infrastructures nécessaires, n’a en rien diminué l’engouement autour de cette compétition qui constitue une répétition générale avant la CAN 2027, que ces trois nations d’Afrique de l’Est accueilleront également.

Une compétition en pleine expansion

Créée en 2007 et lancée en 2009, le CHAN a su s’imposer comme un rendez-vous incontournable du football africain. Cette compétition unique, qui ne permet qu’aux joueurs évoluant dans leur championnat national de participer, offre une vitrine exceptionnelle aux talents locaux souvent éclipsés par leurs compatriotes évoluant en Europe.

L’évolution du tournoi témoigne de son succès grandissant. La dotation financière a connu une augmentation spectaculaire de 60%, le vainqueur empochant désormais 2 millions de dollars. Cette revalorisation reflète l’importance croissante accordée par la CAF au développement des championnats locaux, vision portée par son président, Dr Patrice Motsepe.

Des qualifiés entre surprises et absences notables

Le tableau final de cette édition 2025 révèle plusieurs surprises de taille. Parmi les 19 nations qualifiées, on note l’absence remarquée de plusieurs poids lourds du football africain :

La Côte d’Ivoire : Éliminée par le Burkina Faso dans une remontada spectaculaire

Le Cameroun : Surpris par la Centrafrique, débutante dans la compétition

Le Mali : Battu par la Mauritanie qui confirme sa progression

L’Algérie, l’Égypte, la Tunisie et la Libye : Ces nations d’Afrique du Nord ont choisi de faire l’impasse sur la compétition en raison de la surchage de matchs en cette période.

Les qualifiés confirmés

Le Sénégal, champion en titre, défendra sa couronne avec l’ambition de confirmer son statut. Le Maroc, seul représentant de l’Afrique du Nord après les multiples forfaits, visera un troisième sacre après ses victoires en 2018 et 2020. Les Lions de l’Atlas se présenteront avec une sélection U24, signe de leur politique de développement des jeunes talents.

La RD Congo, double vainqueure de la compétition (2009 et 2016), et le Nigeria font également partie des favoris. Des équipes comme la Guinée, le Burkina Faso et Madagascar (troisième lors de la dernière édition) auront également leur carte à jouer.

Une organisation ambitieuse sur trois pays

Pour la première fois dans l’histoire du CHAN, le tournoi sera organisé conjointement par trois nations. Quatre stades accueilleront les 44 matchs de la compétition :

Kenya : Moi International Sports Centre et Nyayo National Stadium (Nairobi)

Tanzanie : Stade national de Dar es Salaam

Ouganda : Stade national de Kampala

Cette organisation tripartite représente un défi logistique considérable mais aussi une opportunité unique pour ces pays de moderniser leurs infrastructures sportives en vue de la CAN 2027 qu’ils acceuilleront.

Le format de cette édition est particulier avec 19 équipes réparties en quatre groupes. Les groupes A, B et C comprennent chacun 5 équipes alors que le groupe D compte 4 équipes. Cette configuration inhabituelle garantit un minimum de quatre matchs pour les équipes des trois premiers groupes, offrant ainsi plus d’opportunités aux joueurs de se mettre en valeur.

La CAF a dévoilé une liste de 70 officiels pour diriger les matchs, incluant 26 arbitres centraux, 26 assistants et 18 opérateurs VAR. La présence de Bouchra Karboubi, arbitre marocaine expérimentée, et d’autres femmes arbitres témoigne de l’engagement de la CAF en faveur de la diversité dans l’arbitrage africain.

Au-delà de l’aspect sportif, le CHAN représente une opportunité unique pour les joueurs évoluant dans les championnats africains. De nombreux joueurs ont vu leur carrière décoller après de bonnes performances lors des éditions précédentes.

Le CHAN 2025 s’inscrit dans une année particulièrement riche pour le football africain. Après cette compétition en août, le continent vivra la CAN 2025 au Maroc, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.