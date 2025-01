CHAN 2025 : les nouvelles dates officiellement annoncées

Confédération Africaine de Football (CAF) a enfin levé le voile sur le calendrier du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025.

Reportée en raison de problèmes d’infrastructures, la compétition se déroulera désormais du 2 au 30 août 2025 dans trois pays co-organisateurs : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

Un report nécessaire pour des infrastructures adaptées

Le CHAN 2025 devait initialement se dérouler plus tôt, mais l’indisponibilité de certaines infrastructures a forcé un report. Après plusieurs discussions, le Comité Exécutif de la CAF, réuni à Rabat lors du tirage au sort de la CAN 2025, a validé le nouveau calendrier. Ce report garantit des conditions optimales pour les équipes et les supporters. Il assure également une organisation fluide dans les trois pays hôtes.

Une collaboration inédite entre trois nations

L’édition 2025 du CHAN marquera une première historique : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda coorganiseront le tournoi. Cette coopération régionale reflète la volonté des instances africaines de renforcer l’intégration sportive et d’optimiser les infrastructures pour un tournoi de grande envergure. Les trois pays mettront à disposition leurs meilleures infrastructures pour accueillir des sélections composées uniquement de joueurs évoluant dans leurs championnats locaux.

Un tournoi presque au complet

À ce jour, 17 des 19 équipes qualifiées connaissent déjà leurs adversaires pour la phase de groupes. Les deux dernières nations en lice seront bientôt déterminées. Ceci complètera ainsi la liste des participants à cette compétition très attendue. Parmi les groupes déjà formés, la Guinée se trouve dans le groupe C aux côtés de l’Ouganda, un des pays hôtes, et du Niger.

Une année chargée pour le football africain

Le calendrier des compétitions africaines s’annonce particulièrement dense en 2025. En plus du CHAN en août, la CAN 2025, qui se déroulera au Maroc, aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Avec ces échéances majeures, le football africain vivra une année riche en émotions et en spectacle.