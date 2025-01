CHAN 2025 : la CAF augmente de 75% la prime du vainqueur

La Confédération africaine de football (CAF) frappe fort en annonçant une revalorisation historique pour le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2025. Cette édition, organisée par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, ouvre une nouvelle page pour le football africain.

Avec une dotation totale qui atteint 10,4 millions de dollars, le vainqueur repartira avec 3,5 millions de dollars. Il s’agit d’une augmentation spectaculaire de 75% par rapport à l’édition précédente. Mais que signifie cette hausse pour le développement du football sur le continent ?

Une dotation historique pour une compétition en plein essor

La CAF a annoncé que la dotation globale du CHAN 2025 s’élèvera à 10,4 millions de dollars, une augmentation de 32% par rapport à l’édition précédente. Le vainqueur touchera désormais 3,5 millions de dollars contre 2 millions lors du CHAN 2023 en Algérie. Cette initiative témoigne de la volonté de la CAF, sous l’impulsion de son président Dr Patrice Motsepe, de rehausser le prestige de cette compétition dédiée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux.

Un impact direct sur le développement du football local

Selon la CAF, cette augmentation financière vise à stimuler la croissance et la compétitivité du football africain. Le CHAN est perçu comme une vitrine pour les talents locaux, souvent éclipsés par les joueurs expatriés. Cette revalorisation des primes pourrait encourager davantage les investissements dans les championnats locaux et attirer l’attention des sponsors et des partenaires internationaux.

Un plateau de compétiteurs déjà prometteur

Avec 17 équipes déjà qualifiées, dont des poids lourds comme le Maroc, le Sénégal et la RD Congo, l’édition 2025 s’annonce palpitante. Deux autres nations viendront compléter la liste après les matchs de qualification restants. Le tournoi se déroulera du 1er au 28 février 2025, avec un tirage au sort prévu le 15 janvier au Centre international des congrès de Nairobi, au Kenya.

Cette revalorisation financière, combinée à une organisation ambitieuse dans trois pays, pourrait transformer l’avenir du CHAN. En investissant dans cette compétition, la CAF espère renforcer l’attractivité du football africain sur la scène mondiale et répondre aux aspirations des supporters et des acteurs locaux.