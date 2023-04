Mondial 2030 : CAF, Patrice Motsepe fait du Maroc le candidat de l’Afrique

Après avoir manqué l’organisation de la Coupe du monde 2026 confiée au trio USA-Mexique-Canada, le Maroc veut organiser l’édition de 2030. Et pour ce Mondial à venir, le royaume peut compter sur le solide soutien de la CAF. En effet, la Confédération africaine de football vient de désigner le Maroc candidat du continent africain.

Le beau parcours du Maroc au Mondial Qatar 2022 continue de porter ses résultats et a séduit la CAF. Les Lions de l’Atlas sont désormais la première équipe africaine au rang mondial. Quoi de plus normal de songer à organiser une Coupe du monde ? Le gouvernement marocain a, en tout cas, annoncé se joindre à la candidature commune de l’Espagne et du Portugal pour l’organisation du Mondial 2030.

La candidature de la jonction entre l’Afrique et l’Europe

L’annonce a été faite lors de la remise du Prix de l’excellence 2022 de la CAF (Confédération Africaine de Football), au Rwanda. « J’annonce, devant votre assemblée, que le royaume du Maroc a décidé, avec l’Espagne et le Portugal, de présenter une candidature conjointe pour abriter la Coupe du monde 2030 », avait indiqué le ministre marocain des Sports, Chakib Benmoussa.

Devant un parterre de personnalités, notamment du monde sportif, Mohammed VI avait trouvé les mots pour convaincre. « Sans précédent dans l’histoire du football, cette candidature commune sera celle de la jonction : entre l’Afrique et l’Europe, entre le Nord et le Sud de la Méditerranée, et entre les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens », avait en outre déclaré l’émissaire du roi à Kigali.

Mondial 2030 : le Maroc a le soutien sans faille de la CAF

« Cette candidature sera celle du rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens », avait poursuivi l’officiel qui avait précisé porter le message personnel du roi Mohammed VI. Le Maroc espère ainsi devenir le second pays africain à organiser la Coupe du monde, après l’Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel ayant abrité la compétition en 2010.

Le Maroc, qui a été cinq fois candidat malheureux à l’organisation d’un Mondial (1994, 1998, 2006, 2010 et 2026), est, cette fois déterminé. Et dans ce vaste chantier, cette grosse ambition d’organiser la plus prestigieuse compétition footballistique, le royaume chérifien n’est pas seul. La Fédération royale peut, en effet, compter sur le soutien sans faille de la Confédération africaine de football.

Pour que l’Afrique accueille à nouveau la Coupe du monde

Hier, le comité exécutif de la CAF a annoncé soutenir, à l’unanimité, la candidature du Maroc pour le Mondial 2030. « La décision unanime prise par le Comité exécutif de la CAF de soutenir la candidature du Maroc à l’organisation de la Coupe du monde de la FIFA 2030 signifie que la candidature du Maroc est désormais la candidature du continent africain », relève un communiqué de l’instance faîtière.

« Nous nous efforçons maintenant de faire en sorte que l’Afrique accueille à nouveau la Coupe du monde de la FIFA. Et nous nous engageons à travailler avec toutes les associations nationales et confédérations de football pour que cela se produise », a fait savoir, ce jeudi 6 avril, le président de la CAF, Patrice Motsepe. Rappelons que pour le Mondial 2026, plusieurs pays africains avaient voté pour la candidature américaine face au Maroc.