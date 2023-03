Candidature du Maroc au Mondial 2030 : ce que disent l’Espagne et le Portugal

Le Portugal et l’Espagne ont réagi à la candidature du Maroc, qui souhaite co-organiser le Mondial 2030. Mardi 14 mars, le roi Mohammed VI a déclaré que son pays se joignait à la candidature des deux pays européens pour l’organisation de cette prestigieuse compétition.

Dès le lendemain, mercredi, les chefs des gouvernements espagnol et portugais ont pris la balle au bond. Ils ont en effet affirmé que l’inclusion du Maroc renforce leur candidature conjointe pour l’organisation du Mondial 2030. C’était lors d’une conférence de presse organisée dans le cadre d’un sommet bilatéral à Lanzarote, aux îles Canaries. Les deux dirigeants ont saisi l’opportunité pour appeler à l’union entre l’Europe et l’Afrique.

« Un message très important pour l’Europe et l’Afrique »

Selon le Premier ministre portugais, Antonio Costa, « cette candidature de la péninsule ibérique avec le Maroc revêt un poids ». Il s’agit, d’un « message très important pour le monde, et en particulier pour l’Europe et l’Afrique », a soutenu le chef du gouvernement portugais. « Nous sommes deux continents voisins et nous voulons travailler ensemble. Nous ne sommes pas deux continents distants qui souhaitent rivaliser. Au contraire, ils souhaitent célébrer ensemble le sport et toutes les valeurs associées au sport », a-t-il ajouté.

Prenant la parole, le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a abondé dans le même sens. Pour le chef du gouvernement ibérique, « l’ajout du Maroc place la candidature conjointe de l’Espagne et du Portugal dans des dispositions optimales pour remporter cette course. Cela renvoie un message positif et améliore les conditions d’obtention de l’organisation de l’évènement ». Des déclarations qui interviennent au lendemain de l’annonce par le roi Mohammed VI de la volonté du Maroc de se joindre au Portugal et à l’Espagne pour organiser le Mondial.

La candidature du Maroc, « celle du rassemblement »

Le roi marocain a saisi l’opportunité de la remise du Prix de l’excellence 2022 de la CAF au Rwanda pour annoncer cette grosse ambition. « J’annonce, devant votre assemblée que le royaume du Maroc a décidé, avec l’Espagne et le Portugal, de présenter une candidature conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2030. Cette candidature sera celle du rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens », a déclaré l’émissaire du roi Mohammed VI à Kigali, le ministre marocain des Sports, Chakib Benmoussa.

Si le souhait du roi se réalise, le Maroc sera le second pays africain à organiser la Coupe du monde, après l’Afrique du Sud, en 2010. Le Maroc a été cinq fois candidat malheureux à l’organisation de la Coupe du monde (1994, 1998, 2006, 2010 et 2026). Les trois pays (Maroc, Espagne et Portugal) devront toutefois attendre 2024 pour savoir si la FIFA va leur attribuer l’organisation du Mondial 2030.