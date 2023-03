En plus de la CAN 2025, Mohammed VI veut organiser le Mondial 2030

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a déclaré que son pays se joignait à la candidature de l’Espagne et du Portugal pour l’organisation du Mondial 2030. La volonté d’organiser cette compétition, qui marquera son centenaire, a été annoncée ce mardi 14 mars 2023.

Le Maroc est sur tous les fronts. En plus de se battre pour organiser la CAN 2025, le royaume chérifien vise loin. Très loin même. Après cinq candidatures malheureuses à l’organisation de la Coupe du monde, ce pays d’Afrique du Nord ne lâche pas prise. Ce jour, le roi Mohammed VI a annoncé la volonté du Maroc de co-organiser le Mondial 2030.

Le Maroc vise l’organisation du Mondial 2030

L’opportunité de la remise du Prix de l’excellence 2022 de la CAF (Confédération Africaine de Football) au Rwanda, a été saisie pour partager cette volonté royale. « J’annonce, devant votre assemblée que le royaume du Maroc a décidé, avec l’Espagne et le Portugal, de présenter une candidature conjointe pour abriter la Coupe du monde 2030 ».

C’est ce qu’a indiqué le roi Mohammed VI dans un message lu par le ministre marocain des Sports, Chakib Benmoussa. « Cette candidature sera celle du rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens », a poursuivi l’émissaire du roi Mohammed VI à Kigali.

Cinq fois candidat malheureux

Ainsi, le Maroc espère devenir le second pays africain à organiser la Coupe du monde, après l’Afrique du Sud, en 2010. Notons que le royaume a été cinq fois candidat à l’organisation de la compétition, sans succès. Le Maroc a, en effet, postulé en 1994, 1998, 2006, 2010 et 2026. Il faudra toutefois attendre 2024 pour connaître le ou les pays choisis par la FIFA pour abriter le Mondial 2030.

Quant au Mondial 2026, il est co-organisé par le Canada, les États-Unis et le Mexique. A noter que le Maroc est bien placé pour postuler en 2030, après notamment sa belle prestation au Mondial Qatar 2022. En effet, les Lions de l’Atlas ont été jusqu’en demi-finale. Une première pour une équipe africaine dans cette prestigieuse compétition.