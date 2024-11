Geovany Quenda, pépite du football africain que le PSG veut s’offrir pour 100 M€

Le Paris Saint-Germain s’intéresse de près à Geovany Quenda, jeune talent de 17 ans né en Guinée-Bissau, qui fait sensation au Sporting Lisbonne. Le club de la capitale française pourrait débourser jusqu’à 100 millions d’euros pour s’attacher les services de cet attaquant qui incarne la nouvelle génération du football africain, bien que désormais international espoirs portugais.

Né à Bissau, Geovany Quenda illustre parfaitement le rêve de nombreux jeunes africains. Arrivé au Portugal très jeune, il a rapidement gravi les échelons jusqu’à devenir l’une des attractions du championnat portugais. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 6 buts en 20 matchs avec les sélections portugaises de jeunes, complétés par 2 buts et une passe décisive cette saison en équipe première du Sporting. En août dernier, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club lisboète lors de la Supertaça face au FC Porto, à seulement 17 ans et 95 jours.

Une forte concurrence européenne

Manchester United, où officie son ancien entraîneur Ruben Amorim, et Manchester City suivent également sa progression. L’Équipe a révélé l’intérêt du PSG, particulièrement via Luis Campos, conseiller du club parisien et fin connaisseur du marché portugais. Selon Eurosport, le profil du joueur, décrit en outre comme discipliné et travailleur, correspond aux critères recherchés par Luis Enrique.

La clause libératoire de 100 millions d’euros fixée par le Sporting reflète les attentes placées en Quenda. Cette somme, certes très importante pour un joueur de 17 ans, s’inscrit dans une tendance où les clubs n’hésitent plus à investir massivement sur de jeunes talents prometteurs. Ainsi, le PSG d’Hakimi devra agir rapidement face à la concurrence des clubs anglais, toujours prêts à dégainer des offres ambitieuses. Dans un marché des transferts de plus en plus compétitif, le PSG devra faire preuve de conviction et de rapidité pour devancer ses rivaux anglais et faire de Geovany Quenda une pièce maîtresse de son futur.

Le projet parisien centré sur la jeunesse

L’intérêt pour Geovany Quenda s’inscrit dans la stratégie récente du Paris Saint-Germain, qui mise sur des jeunes joueurs à fort potentiel pour construire une équipe compétitive sur le long terme. Le club a déjà intégré des talents comme Warren Zaïre-Emery, qui s’est imposé comme une révélation au milieu de terrain cette saison, ou le coréen Kang-In Lee, promettant ainsi une base solide pour l’avenir. Avec Quenda, le PSG pourrait renforcer son aile droite avec un joueur au profil explosif, tout en confirmant son virage stratégique vers une jeunesse talentueuse.

Arrivé au Sporting de Lisbonne en 2019, Quenda a gravi les échelons avec régularité jusqu’à son intégration en équipe première. Sa polyvalence sur le front de l’attaque et sa capacité d’adaptation au haut niveau ont convaincu le staff technique de lui faire confiance malgré son jeune âge.

Si le transfert se concrétise, Quenda pourrait devenir l’un des transferts les plus onéreux pour un joueur d’origine africaine de cet âge. Son parcours, de Bissau aux portes du PSG, illustre le potentiel du vivier footballistique africain et pourrait inspirer toute une génération de jeunes talents du continent à l’image de Yamine Lamal qui brille avec le FC Barcelone. Ce dossier promet d’être l’un des feuilletons les plus suivis du prochain mercato.