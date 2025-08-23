CHAN 2025 : le Soudan élimine l’Algérie et défiera le Maroc en demi-finale

Le Soudan a réalisé l’un des exploits majeurs du Championnat d’Afrique des Nations en éliminant l’Algérie, ce samedi 23 août 2025 à Zanzibar, au terme d’un match à suspense conclu aux tirs au but.

Le Stade international Amaan a vibré pour une rencontre haletante entre le Soudan et l’Algerie. C’est en seconde période que le Soudan prend l’avantage grâce à un but contre son camp d’A. Ghezala à la 48e minute.

L’Algérie réagit et trouve l’égalisation par S. Bayazid à la 73e minute, ramenant les deux équipes à égalité. Incapables de se départager dans le temps réglementaire, elles ne changeront pas  en prolongation où l’intensité monte encore d’un cran.

Un choc sous haute intensité

Après ces prolongations, c’est finalement la séance de tirs au but qui départage les deux équipes. Plus solides mentalement, les Soudanais s’imposent 4-2, validant ainsi leur billet pour les demi-finales. Cette qualification marque la troisième apparition du Soudan à ce stade de la compétition après 2011 et 2018.

Le sélectionneur soudanais Kwesi Appiah peut savourer le travail accompli, son équipe ayant terminé première d’un groupe relevé aux côtés du Sénégal, du Nigeria et du Congo. Le milieu Abdelrazig, déjà doublement élu « Homme du match », illustre cette montée en puissance. « Notre ambition est de gagner le CHAN. Kwesi Appiah est comme un père pour nous », a-t-il déclaré à la CAF.

De son côté, l’entraîneur algérien Madjid Bougherra avait reconnu la valeur de l’adversaire. Avant le match il avait déclaré « Il n’y a pas de petites équipes. Nous respectons toutes les équipes », rappelant les ambitions initiales des Fennecs. Mais cette fois, c’est bien le Soudan qui a pris rendez-vous avec l’histoire face au Maroc, le 26 août.

