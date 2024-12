CAN 2025 : le calendrier de la compétition enfin dévoilée

La Confédération Africaine de Football (CAF) a enfin levé le voile sur les dates de la très attendue Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Ce grand rendez-vous du football africain, qui se déroulera au Maroc, promet de marquer l’histoire par son calendrier inédit et ses enjeux sportifs exceptionnels.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur cet événement qui s’annonce déjà comme mémorable.

Un calendrier réajusté pour satisfaire tout le monde

Lors de sa réunion à Marrakech, le Comité exécutif de la CAF a officiellement annoncé que la CAN 2025 se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Ce choix est loin d’être anodin. Avec la Coupe du Monde des Clubs prévue en juin et juillet 2025, la CAF a opté pour un report en hiver afin d’éviter un chevauchement des calendriers.

Cette décision permet également aux stars africaines évoluant en Europe de participer pleinement aux compétitions locales et internationales. Elle évite de pénaliser leurs clubs, notamment lors des 7e et 8e journées de Ligue des Champions de l’UEFA.

Une cérémonie clé à Rabat en janvier 2025

Le coup d’envoi symbolique de cette édition exceptionnelle sera donné le 27 janvier 2025 à Rabat, avec le tirage au sort officiel des groupes. Cet événement déterminera les affrontements entre les 24 nations qualifiées. Elles sont toutes prêtes à en découdre pour décrocher le trophée le plus prestigieux du football africain.

Le Maroc, une terre d’accueil prestigieuse

Le Maroc, fort de sa performance historique lors de la Coupe du Monde 2022, se prépare à accueillir la CAN 2025. Le pays promet un événement grandiose, fidèle à sa réputation d’hôte prestigieux. Des stades ultramodernes, une organisation sans faille, et une passion débordante pour le football promettent de faire de cette édition un moment inoubliable.

Les villes hôtes, notamment Rabat, Casablanca et Marrakech, joueront un rôle central dans le succès de la CAN 2025. Leur infrastructure moderne et leur passion pour le football assureront une organisation à la hauteur de l’événement. Ces villes accueilleront les plus grandes nations africaines, dont le Sénégal, le Nigeria, l’Algérie et bien d’autres.

Des éliminatoires riches en surprises

Les 24 équipes qualifiées pour la CAN 2025 sont déjà connues, et la liste promet des affrontements palpitants. Parmi les équipes qualifiées, on retrouve des habitués comme le Cameroun, l’Égypte et la Côte d’Ivoire. Des surprises sont également au rendez-vous, notamment le Botswana et les Comores. Ces équipes, prêtes à en découdre, marqueront cette édition de leur empreinte.