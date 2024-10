Extension de l’aéroport Mohamed V de Casablanca en vue du Mondial 2030

Les autorités marocaines concrétisent leurs plans d’extension des aéroports des grandes villes, en vue de la Coupe du monde 2030 et pour soutenir la croissance du secteur touristique. Parmi ces projets, l’agrandissement de l’aéroport Mohamed V de Casablanca, le plus grand du pays, se distingue par son importance stratégique.

Selon Maghreb-Intelligence, les autorités ont approuvé l’allocation de près de cinq hectares de terrain pour l’extension de cet aéroport. Ces terrains, situés dans la commune de Oulad Saleh, province de Nouaceur, sont destinés à répondre à l’augmentation du trafic aérien, notamment en préparation pour le Mondial 2030, co-organisé par le Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Extensions pour soutenir le tourisme et l’économie

Ce n’est pas la première fois que les aéroports marocains bénéficient de projets d’agrandissement. Au cours des dernières années, plusieurs extensions ont été réalisées pour répondre à la croissance du secteur touristique et renforcer les infrastructures du pays. L’aéroport de Marrakech-Menara a vu sa capacité multipliée avec l’ajout d’un nouveau terminal en 2016. Celui d’Agadir-Al Massira a également été modernisé pour mieux servir la région touristique du sud du Maroc.

De même, l’aéroport de Tanger-Ibn Battouta, en pleine expansion en 2021, s’est modernisé pour accompagner la montée en puissance du secteur industriel et économique de la ville. Ces projets s’inscrivent dans une stratégie nationale visant à faire du Maroc un hub aérien africain et international, renforçant ainsi son attractivité économique et touristique.

Un développement capital pour le Mondial 2030

Pour l’aéroport Mohamed V, l’ONDA a lancé, en juillet 2023, une consultation internationale afin de développer un schéma d’extension des infrastructures aéroportuaires. Ce projet comprend la construction d’une nouvelle piste, des voies de circulation supplémentaires, ainsi que des parkings pour avions à l’ouest des terminaux existants. Ce développement permettra non seulement de mieux gérer l’afflux de visiteurs attendu lors du Mondial 2030, mais aussi de renforcer le rôle du Maroc en tant qu’importante destination touristique.

L’ONDA s’est associé à la société espagnole d’ingénierie et de conseil Ineco pour la mise en œuvre de cette extension. Ce qui garantit une expertise internationale de haut niveau. Ces travaux visent à garantir une infrastructure moderne et à la hauteur des ambitions marocaines, tant pour l’accueil du Mondial que pour soutenir la dynamique de croissance du tourisme et du commerce international.