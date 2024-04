Au Maroc, l’aéroport de Marrakech s’apprête à vivre une semaine historique !

L’aéroport international de Marrakech, au Maroc, est sur le point de vivre une semaine historique avec plus d’un millier de rotations. Ce qui apparaît comme un record !

En ce début de vacances de Pâques, l’aéroport de Marrakech Menara bat tous les records avec une moyenne de 174 vols par jour. Des images de files d’attente interminables de touristes circulent sur les réseaux sociaux, annonçant une haute saison qui démarre en trombe pour la destination touristique phare du Maroc.

Une semaine d’affluence exceptionnelle

Du 15 au 21 avril, l’aéroport de Marrakech connaîtra une affluence jamais vue auparavant. Selon les données de l’ONDA, 1200 rotations sont attendues durant cette semaine, soit une moyenne de 87 arrivées et 87 départs par jour. Ce chiffre équivaut à 174 vols quotidiens, un nombre jamais atteint auparavant.

Plusieurs facteurs expliquent cet engouement pour Marrakech. D’abord la haute saison avec les vacances de Pâques qui attirent traditionnellement de nombreux touristes vers la ville ocre. Il y a aussi le fait que de nouvelles lignes ont été ouvertes ce mois-ci, augmentant l’offre de vols vers Marrakech. Et aussi l’effet fin-Ramadan, de nombreux touristes préférant visiter le Maroc après la fin du mois sacré.

Accueillir des visiteurs du monde entier

La compagnie Ryanair à elle seule effectué 47 vols au départ et à destination de Marrakech, le lundi 15 avril. Cette affluence pose des défis logistiques pour l’aéroport, qui doit gérer des arrivées et des départs simultanés. Cette semaine d’affluence exceptionnelle est un signe fort de la popularité de Marrakech en tant que destination touristique.

Ainsi, la ville marocaine se prépare à accueillir des visiteurs du monde entier et à vivre une semaine historique. Une belle occasion pour les autorités de vendre la destination Maroc, de plus en plus prisée. Ce à la faveur d’une vision royale allant dans le sens de l’ouverture. Le nouveau rapprochement entre Paris et Rabat fera certainement monter le nombre de visiteurs français au royaume chérifien.