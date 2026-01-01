Brussels Airlines fait voyager les papilles africaines à 10 000 mètres d’altitude

À partir de ce 1er janvier 2026, la compagnie belge célèbre la richesse culinaire du continent africain. Brussels Airlines lance officiellement son programme de restauration inspiré des cuisines traditionnelles du continent. Une initiative qui confirme l’ancrage africain de la compagnie belge, première en Europe à proposer une telle immersion gustative à bord.

Un « boutique hôtel dans les airs » aux saveurs africaines

La philosophie de Brussels Airlines est claire : transformer chaque vol en une expérience personnalisée. Philip Mortier, responsable du produit à bord, décrit cette ambition comme celle d’un « boutique hôtel dans les airs », où chaque passager doit se sentir chez lui. Les nouveaux menus africains s’inscrivent pleinement dans cette vision. Qu’il s’agisse pour un voyageur de savourer une dernière fois les saveurs de son pays avant de rejoindre l’Europe, de prolonger l’atmosphère de vacances ou simplement de découvrir de nouvelles traditions culinaires, l’offre se veut universelle et authentique.

Avec 18 destinations en Afrique subsaharienne, de Dakar à Kinshasa, d’Accra à Nairobi, Brussels Airlines se positionne comme l’expert africain du groupe Lufthansa. Cette nouvelle carte gastronomique vient renforcer cette identité, tout en répondant à une demande croissante des passagers pour davantage d’authenticité à bord.

Au menu : un voyage culinaire du Cap au Cameroun

Les premiers plats proposés témoignent de la diversité gastronomique du continent. En Classe Affaires, les voyageurs pourront déguster un poulet braisé à la manière Cape Malay, spécialité emblématique d’Afrique du Sud. Ce plat puise ses origines dans le quartier historique de Bo-Kaap, au cœur du Cap. Ce seriaent les descendants des esclaves malais, indonésiens et indiens qui ont façonné une cuisine métissée unique au monde. Le poulet Cape Malay se distingue par son mariage subtil d’épices, cumin, fenouil, gingembre, cannelle, et sa sauce légèrement sucrée-salée, héritière des traditions culinaires d’Asie du Sud-Est réinterprétées sur le sol africain.

En Classe Économique, c’est le Cameroun qui sera à l’honneur avec le cabillaud Mbongo, adaptation maritime d’une recette ancestrale du peuple Bassa. Le Mbongo, que l’on appelle également « sauce ébène » en raison de sa couleur sombre caractéristique, est un patrimoine vivant. Selon la tradition, cette recette aurait été créée par des femmes Bassa pour « retenir leurs époux » grâce à ses arômes envoûtants, perceptibles à des centaines de mètres. La préparation traditionnelle nécessite une cinquantaine d’ingrédients, graines, racines, écorces et feuilles, brûlés pendant des heures avant d’être réduits en une pâte parfumée. Le poivre sauvage camerounais, dit « mbongo », donne son nom et son caractère à ce mets d’exception.

L’Afrique, terre de promesses pour Brussels Airlines

Cette initiative culinaire s’inscrit dans une stratégie plus large d’investissement sur le continent africain. La compagnie belge a récemment renforcé son réseau avec 56 vols hebdomadaires vers l’Afrique subsaharienne. Soit une augmentation de 10 % par rapport à 2024. Kinshasa bénéficie désormais d’une liaison quotidienne directe, une première historique qui rappelle que l’aviation belge est née il y a près d’un siècle avec l’ambition de relier Bruxelles à la capitale congolaise. Nairobi et Accra passent également à des rotations quotidiennes, tandis qu’une nouvelle destination, le Kilimandjaro en Tanzanie, ouvrira en juin 2026.

Les menus africains renouvelés régulièrement, promettent aux voyageurs une découverte régulière des traditions culinaires du continent. Ces plats viendront compléter l’offre classique à bord, sans la remplacer. Cela laisse aux passagers le choix entre saveurs locales et cuisine internationale.

Une montée en gamme globale

Cette célébration de la gastronomie africaine accompagne une refonte plus large de l’expérience passager chez Brussels Airlines. Sur les vols au départ de Bruxelles, les voyageurs de Classe Affaires profitent déjà des créations du chef Glenn Verhasselt, doublement étoilé au restaurant Sir Kwinten. La vaisselle a été entièrement repensée, et un nouveau salon premium ouvrira à l’aéroport de Bruxelles à l’été 2026. Une manière de rappeler que le ciel entre l’Europe et l’Afrique n’a jamais été aussi savoureux.