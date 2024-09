Poivre de Penja : l’or noir culinaire du Cameroun

Le poivre de Penja, un produit phare du terroir camerounais, ne cesse de séduire les chefs et gourmets du monde entier. Cultivé sur les terres volcaniques de la région du Littoral, ce précieux grain est devenu une véritable fierté nationale. En 2013, il a obtenu une Indication Géographique (IG) de l’Union européenne, une première pour l’Afrique subsaharienne.

Mais qu’est-ce qui rend ce poivre si spécial et irrésistible ? Découvrons ensemble l’histoire fascinante de cet « or noir » aux arômes envoûtants.

Le secret du poivre de Penja

Le poivre de Penja doit son goût exceptionnel à son terroir, composé de sols volcaniques riches et équilibrés, couplés à un climat tropical idéal. Les plants de poivriers prennent jusqu’à cinq ans pour atteindre leur maturité. Les grains sont cueillis avec soin à la main, puis lavés, séchés et triés pour offrir un produit au goût puissant mais équilibré, un véritable trésor culinaire.

Un produit de prestige adopté par les plus grands chefs

De Christophe Aribert à Gilles Goujon, le poivre de Penja fait partie des épices favorites des plus grands chefs étoilés. Son goût légèrement piquant et son arôme subtil en font l’accompagnement idéal pour sublimer poissons, viandes ou légumes. Ce n’est pas un hasard si cette épice de prestige est exportée aux quatre coins du globe, de Paris à New York en passant par Dubaï. Pourtant, sa production reste encore modeste par rapport aux géants du poivre comme le Vietnam ou l’Inde.

Une fierté nationale et un moteur économique local

À Penja, le poivre est plus qu’une simple épice, il est une véritable fierté nationale. Depuis l’obtention de l’IG en 2013, la production a explosé, passant de quelques producteurs à plus de 200 en quelques années. Les revenus des cueilleurs et producteurs ont également considérablement augmenté, atteignant parfois jusqu’à 14 000 F CFA le kilo. Toutefois, la production reste fragile, dépendant des aléas climatiques et des parasites qui menacent régulièrement les récoltes.

Des arômes « magiques » qui défient la concurrence

Les amateurs de gastronomie s’accordent à dire que le poivre de Penja est unique. Son parfum envoûtant et son goût inimitable le distinguent des autres poivres. « Il est impossible de décrire son arôme, c’est un mélange de magie et de force », raconte André un, producteur local.