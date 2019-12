Les 10 meilleures épices dans la cuisine africaine

On le sait tous, la cuisine africaine est caractérisée par la présence de plusieurs épices surtout celles qui piquent. Si vous êtes fan de cette cuisine à la fois riche et très goûteuse, vous serez ravi de découvrir 10 parmi les meilleures épices qui l’agrémentent.

Nous vous parlons de leurs origines et de leurs caractéristiques spécifiques.

Le gingembre

Le gingembre est une racine d’arbre. C’est l’une des épices les plus utilisées en Afrique de l’Ouest. Il peut être utilisé dans les sauces de poissons comme de viande. Il relève le goût des soupes, des sauces et de tous les plats en général. Le gingembre peut être utilisé frais ou réduit en poudre. Il a de nombreuses vertus et faciliterait notamment la digestion, combattrait la fatigue et les infections. Il comporte aussi des propriétés aphrodisiaques.

Voir l’exemple de la recette du Chou fleur au gingembre qui nous vient d’Ethiopie

L’ail

Tout comme le gingembre, l’ail est une composante principale des repas ouest-africains. Il pousse sous terre comme le gingembre. L’ail a une très forte odeur et un goût qui inhibe les odeurs fortes de certaines nourritures. C’est la raison pour laquelle il est utilisé pour la cuisson des viandes, des poissons et aussi les œufs. Ses propriétés médicinales sont nombreuses. Entre autres, il est un puissant antihypertenseur, un antibactérien et un antibiotique.

Le piment rouge

Le piment rouge est un immanquable dans la cuisine africaine. La nourriture africaine sans piment n’aura pas du tout le même goût. En effet, on pimente presque tout en Afrique. Le piment rouge se mange écrasé, en poudre ou frais dans les repas. Il chauffe énormément et il faut donc l’utiliser modérément.

Découvrez une sélection de recettes au piment

Le poivre

Il existe plusieurs variétés de poivres dans toute l’Afrique. Tout comme les autres épices, il aromatise les repas et leur donne une saveur particulière. Il détient aussi de très bonnes vertus thérapeutiques.

Le clou de girofle

Il améliore la pression sanguine et soigne les douleurs buccales mais surtout, il donne une odeur particulière au repas. Non seulement il peut être utilisé pour les viandes et poissons, mais aussi pour le riz et le couscous.

L’anis étoilé

C’est à sa forme d’étoile qu’il doit son nom. Cette épice est un puissant médicament. Elle permet de faciliter la digestion et de soigner les problèmes musculaires.

Fenugrec

Très utilisé en Côte-d’Ivoire et au Sénégal, il permet de relever le goût des sauces de poissons et de rehausser les arômes des soupes.

L’akpi/ Djansang

Très utilisées en Côte d’ivoire, ces petites boules d’amande grillées épaississent les sauces et rehaussent leur goût. De plus, elles parfument agréablement les sauces et marinades de poissons. Voir une recette de brochets sauce Akpi

Les crevettes séchées

Tout comme les cubes de bouillons, les crevettes séchées salent et aromatisent les sauces. Elles trouvent toute leur utilité dans les sauces de légume.

Découvrez une délicieuse spécialité du Maghreb, les Crevettes sautées a la chermoula ou charmoula

Le cumin

Plus utilisé au nord de l’Afrique, le cumin a des vertus thérapeutiques. Il est bon dans les couscous et les poêlées de légume.