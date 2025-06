Concert sold out à Paris La Défense Arena : Damso, parcours fulgurant du rap francophone

Quelques minutes auront suffi pour que le concert de Damso prévu le 28 mai 2026 à Paris La Défense Arena affiche complet. Une performance preuve de l’engouement intact pour l’un des artistes les plus influents du rap francophone. À 33 ans, et fort du succès de son dernier album BĒYĀH, le rappeur belge s’offre la plus grande salle d’Europe pour un show unique, événement phare d’une tournée estivale déjà très attendue.

Révélé au grand public en 2016 avec l’album Batterie Faible, Damso s’est rapidement imposé comme une plume singulière et percutante dans le paysage du rap francophone. Ce premier projet, porté notamment par le titre « Amnésie », déjà emblématique, lui vaut une reconnaissance immédiate. Membre du label 92i fondé par Booba, Damso profite de cette affiliation pour toucher un public plus large, sans jamais renier son univers sombre, introspectif et parfois cru.

« Ipséité » : explosion d’un artiste libre et affirmé

L’année suivante, en 2017, l’album Ipséité marque un tournant dans sa carrière. Véritable raz-de-marée commercial, le disque est rapidement certifié disque de diamant. Des titres comme « Macarena », « Nwaar Is The New Black » ou « Signaler » tournent en boucle sur les plateformes et les ondes. Avec cet album, Damso confirme son statut d’auteur-compositeur à part, capable de mêler introspection personnelle, critique sociale et esthétisme musical.

En 2018, Lithopédion, son troisième album, poursuit sur cette lancée et prouve que Damso n’est pas une étoile filante. Plus conceptuel, plus dense, l’album s’inscrit dans une démarche artistique aboutie. L’artiste belge commence alors à s’affranchir des codes classiques de l’industrie, quitte le label 92i et lance sa propre structure. Cette volonté de liberté créative devient une constante dans sa carrière.

Succès international avec « QALF » ; BĒYĀH, un nouveau chapitre salué

Après un silence médiatique remarqué, Damso revient en 2020 avec QALF, un projet ambitieux aux sonorités éclectiques. Plus personnel encore, il explore ses racines, ses identités plurielles et ses contradictions. L’album, décliné plus tard avec QALF Infinity, assoit définitivement son rayonnement à l’international. Il devient l’un des rappeurs francophones les plus écoutés dans le monde.

En 2025, Damso publie BĒYĀH, un album encore une fois encensé par la critique et le public. Porté par les titres Impardonnable (certifié or) et Pa Pa Paw, en collaboration avec la chanteuse Sarah Sey (plus de 10 millions de streams), le disque séduit par sa maturité et son audace musicale. L’album est certifié or en France et en Belgique en quelques semaines à peine.

La Défense Arena : un concert événement

L’annonce d’un concert unique à Paris La Défense Arena, la plus grande salle d’Europe, suscite une immense attente. Et celle-ci ne tarde pas à se matérialiser : en seulement quelques minutes, les billets sont tous vendus. Le show prévu le 28 mai 2026 s’inscrit dans une tournée des festivals qui s’annonce triomphale cet été. Pour Damso, ce concert est bien plus qu’un spectacle : c’est une consécration, une célébration de son parcours, de ses choix et de son lien unique avec son public.

Poète des temps modernes, Damso s’est imposé comme une figure incontournable du rap et de la culture urbaine. En l’espace de dix ans, il a su construire une œuvre cohérente, puissante et en constante évolution. Ce concert sold out à La Défense Arena n’est que la suite logique d’un destin qu’il façonne avec exigence et indépendance.