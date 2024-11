Damso : une carrière marquée par l’authenticité et la controverse

Damso, né William Kalubi, est devenu un pilier du rap francophone en transformant ses expériences personnelles en musique. Originaire de Kinshasa, il s’installe en Belgique jeune et se fait remarquer dans le rap underground, où il se démarque par son style sombre et introspectif. Sa carrière explose avec l’album Batterie Faible en 2016.

Avec la sortie de Ipséité en 2017, Damso accède à un succès phénoménal, et des titres comme « Macarena » le propulsent dans les charts. Il y explore des thèmes comme l’amour, la souffrance et la quête d’identité, séduisant un large public par son authenticité et sa poésie brute, qui marquent l’essence de son art.

Les années suivantes, Damso;,,ordinaire de la RDC, enchaîne les succès. En 2018, il sort Lithopédion, un album introspectif qui reçoit des critiques dithyrambiques et consolide sa place dans le rap francophone. Cependant, sa collaboration avec Booba, son ancien mentor, se dégrade, ce qui a ajouté une couche de tension dans sa carrière déjà bien remplie.

Voix incontournable pour ses fans

Damso se démarque également par sa liberté d’expression, ce qui lui attire de nombreuses critiques de ses pairs. Certains rappeurs, tels que Booba, n’hésitent pas à le critiquer publiquement, jugeant son style « élitiste » ou « trop abstrait ». Ces attaques viennent souvent de rivalités artistiques exacerbées par les réseaux sociaux.

En dépit de ces différends, Damso poursuit sa vision artistique sans concession. Il prend régulièrement position sur des sujets de société, ce qui en fait une voix incontournable pour ses fans. Son engagement pour l’Afrique et ses thèmes récurrents de diaspora contribuent à son impact au-delà de la musique.

Sortie de J’AI MENTI, prévue pour le 15 novembre

Aujourd’hui, Damso est prêt pour un nouveau chapitre. Il annonce la sortie de son sixième album, J’ai menti, prévue pour le 15 novembre 2024, et dévoile un avant-goût avec le single « CHROME ». Cet album promet d’explorer des facettes encore inconnues de son identité musicale.

Malgré les critiques, Damso reste inébranlable et continue de repousser les limites du rap francophone. Ses fans, impatients, attendent avec ferveur J’ai menti, espérant retrouver la profondeur et la sincérité qui caractérisent cet artiste singulier.