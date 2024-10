Booba clashe Mbappé après la défaite du Real Madrid face à Lille

Booba, connu pour ses fréquents clashs et prises de position sur les réseaux sociaux, a cette fois-ci dirigé ses critiques vers Kylian Mbappé après une défaite du Real Madrid face à Lille. Le rappeur, qui n’hésite jamais à commenter l’actualité sportive, a ironisé sur la performance de l’attaquant du Paris Saint-Germain, bien que Mbappé ne joue pas au Real Madrid.

Dans son style provocateur habituel, Booba a utilisé cette défaite pour se moquer du joueur, en soulignant sa présence à Paris alors que des rumeurs avaient longtemps circulé sur son possible transfert au Real Madrid. Il en a profité pour relancer certaines piques déjà lancées par le passé, notamment sur la gestion de la carrière de Mbappé et sur sa relation avec le PSG. Cette sortie de Booba s’inscrit dans la longue liste de clashs qui impliquent le rappeur, mêlant le monde du sport à celui du rap, avec une touche de sarcasme qui lui est propre.

Booba est souvent actif sur Twitter et Instagram, où il n’hésite pas à commenter les performances de sportifs, surtout quand il s’agit de joueurs de renom comme Mbappé. De façon générale, Booba est bien connu pour ses nombreux clashs qui l’ont opposé à diverses personnalités du monde du rap, du sport et même des médias. Son habitude de provoquer et de critiquer publiquement d’autres célébrités a marqué sa carrière. Voici quelques-uns de ses clashs les plus notoires :

Clash avec Kaaris et La Fouine

L’un des plus célèbres clashs de Booba est celui avec Kaaris, qui a débuté en 2014. Les deux rappeurs étaient proches, mais après des divergences, la situation a dégénéré. En 2018, leur rivalité a atteint son point culminant avec une bagarre à l’aéroport d’Orly, qui a conduit à leur arrestation et à un procès très médiatisé. Depuis, les deux rappeurs continuent de s’envoyer des piques, alimentant régulièrement cette querelle sur les réseaux sociaux.

Un autre clash marquant est celui avec La Fouine, qui a débuté autour de 2012. Booba a accusé La Fouine de ne pas être authentique dans sa musique et d’être une « balance ». La rivalité a pris une tournure violente lorsqu’une vidéo montrant une altercation physique entre les deux à Miami a fuité sur Internet. Les tensions entre eux se sont poursuivies sur des morceaux et des interviews, les deux rappeurs continuant de se critiquer.

Attaques contre Rohff et Gims

Booba et Rohff sont également entrés en conflit, un autre des grands clashs dans le rap français. La rivalité remonte à plusieurs années, et comme avec Kaaris et La Fouine, elle s’est principalement jouée via des attaques sur les réseaux sociaux et des diss tracks. En 2014, Rohff a été impliqué dans une agression dans une boutique Unkut (marque de Booba), ce qui a encore aggravé les tensions entre eux.

Le clash avec Gims (anciennement Maître Gims) s’est intensifié lorsque Booba a critiqué la stratégie musicale de l’artiste, le qualifiant de « vendu » pour avoir trop privilégié les hits commerciaux. Booba n’a pas hésité à attaquer Gims sur sa manière de se présenter, en le traitant de rappeur trop « mainstream » et en se moquant de ses chansons. Leurs échanges sont surtout survenus à travers les réseaux sociaux, avec Booba multipliant les provocations.

Clash avec Cyril Hanouna et Damso

Booba n’a pas limité ses attaques au monde du rap. Il a également eu des différends avec des personnalités médiatiques comme Cyril Hanouna, l’animateur de l’émission Touche Pas à Mon Poste (TPMP). Booba a plusieurs fois critiqué Hanouna et son émission, les qualifiant de divertissements bas de gamme. Bien que leur relation ait connu des moments de détente, Booba n’a jamais cessé d’attaquer ouvertement certaines facettes de l’émission.

Booba a aussi eu des tensions avec Damso, qu’il avait signé sous son label 92i. Leur relation a dégénéré après que Damso a décidé de quitter le label pour voler de ses propres ailes. Booba a souvent laissé entendre qu’il ne voyait pas cette décision d’un bon œil, exprimant des regrets sur leur collaboration passée et lançant des critiques indirectes. Ces clashs contribuent à alimenter son image de personnage controversé et imprévisible.