Gims dépose une plainte contre Booba pour harcèlement 

Après avoir eu des démêlés judiciaires avec Magali Berdah, dernièrement, le DUC de Boulogne se retrouve une fois de plus dans le viseur de la justice après une plainte déposée par Gims et Demdem, sa compagne.

A Paris, une enquête a été ouverte à l’encontre de Booba nous apprend la source ce jeudi 19 septembre. Gims et sa compagne, Demdem, ont porté plainte contre Booba qu’ils accusent d’ « harcèlement moral » et « cyber harcèlement » confient des sources proches de l’affaire et des avocats du rappeur. On se souvient que peu de temps en arrière, le frère de Dadju manifestait déjà son intention de vouloir mettre un terme aux agissements d’Élie Yaffa alias Booba qui ne cessait de s’en prendre à son couple.

« Dès le mois d’avril 2018, débutait les agissements frauduleux de M. Élie Yaffa (le nom de Booba, ndlr) en matière de cyber harcèlement qui perduraient, a fortiori, au regard du nombre absolument impressionnant de ses admirateurs qui ne faisant qu’encourager ces hostilités », mettent en évidence les avocats du couple dans la plainte déposée fin août. Et les choses ne s’en arrêtent pas là car une liste non exhaustive de provocations, dénigrements et moqueries incriminant Booba à l’encontre de Gims et Demdem a été dressée par les avocats du couple.

Avocats de Gims contre ceux de Booba

Les propos de Kopp dans « Dolce Camara » contre Demdem sont aussi mis en cause : « On les aime fraîches, bien michtos, qui savent accueillir comme Demdem ». Des attaques justifiées par Booba qui affirme répliquer à une insulte émise par Demdem à l’endroit de sa fille, Luna. « Il est grand temps que ce harcèlement toxique prenne fin », martèle Me David-Olivier Kaminski, un des conseils de Gims et Demdem.

« On remarque qu’une partie des faits dénoncés portent sur son titre Dolce Camara, qui relève de la libre expression artistique de Booba. Il serait inquiétant pour l’avenir de l’état de droit que des créations artistiques puissent faire l’objet de poursuites pénales, de surcroît du chef de harcèlement moral », ont expliqué Me Marie Roumiantseva et Me Giles Vercken, avocats de Booba.