Actu rap : Gims muni d’un fusil à lunettes, pour quoi faire ? (Vidéo)

Après avoir dévoilé son album solo à son public après une longue période d’attente, ce 4 décembre dernier, Gims un peu plus à l’aise sur Instagram depuis le départ du DUC de Boulogne, définitivement banni d’Instagram, en a profité récemment pour montrer à son monde le joujou qu’il garde soigneusement à l’intérieur de son véhicule. Mais que peut-il bien faire avec cet objet ?

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on y voit Gims déplacer des affaires de l’arrière de sa voiture vers le coffre où on aperçoit un objet du moins intriguant. Le rappeur très actif, ces derniers temps, depuis l’annonce du retour de la Sexion d’Assaut, s’est mis alors à présenter le contenu du coffre de son véhicule, notamment son fusil à lunettes qu’il déplaçait pour libérer de la place où il pourra entreposer ses affaires.

« Si tu me cherches, ana fi dar », a-t-il laissé comme commentaire de la vidéo. Le terme qui signifie « Si tu me cherches, tu me trouveras chez moi », extrait de son morceau « Ana Fi Dar » en a intrigué plus d’un. En effet, les internautes se posent la question de savoir s’il s’agit d’une vraie arme ou d’un simple jouet utilisé souvent dans les clips vidéo.

Mise à part cela, son album solo « Le Fléau » réalise plutôt un bon début avec déjà un Disque de Platine alors qu’il n’est sorti que le 4 décembre 2020.