Actu rap : nouvelle certification pour Damso, Booba s’en remplit les poches et se moque de lui !

Alors que son prochain projet intitulé « QALF » est toujours tant attendu par ses fans, Damso ne cesse d’accumuler les certifications, entretemps ; la dernière en date, son single « Aux Paradis » qui a été certifié Single D’or. Un morceau extrait de son dernier album « Lithopédion » dont la certification fait non seulement le bonheur de l’artiste mais aussi celui de Booba. Mais pour quelle raison ?

En effet, l’album de Damso a été révélé au grand jour, il y a de cela deux ans, période lors de laquelle le rappeur était encore présent au sein du label du DUC de Boulogne avant qu’il ne le quitte. Un départ qui a marqué la cassure entre les deux artistes occasionnant, comme on pouvait s’y attendre avec le DUC, des clashs.

Depuis lors, le rappeur franco-sénégalais ne rate jamais une occasion de se moquer de son ancien poulain via les différents réseaux sociaux. Le premier nommé a posté, dans sa story Instagram, une capture d’écran de l’annonce de la certification tout en y ajoutant sa petite touche personnelle, deux émojis en forme de maison.

Faisant très certainement référence aux paroles de son morceau « PGP » dans lequel il déclare : « J’viens d’acheter deux sons-mai avec l’argent d’ipséité ». Pour ceux qui l’ignorent, « Ipséité » est un autre album du rappeur belge d’origine congolaise, Damso, lui aussi sorti sous le label du DUC, 92i.

De son vrai nom, William Kalubi, Damso est né le 10 mai 1992 à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Aujourd’hui, il est un rappeur et auteur-compositeur-interprète belgo-congolais après ses débuts en 2006 avec son ami d’enfance, Dolfa. En 2015, il intègre le label de Booba et c’est bel et bien à partir de là que sa carrière va prendre une toute autre dimension, avec la sortie de son album « Batterie faible », en 2016 ; un album qui sera certifié plus tard double disque de platine.