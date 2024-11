Booba fait une fois de plus les gros titres. Ce dernier suit de près l’actualité, particulièrement celle de Damso, son ancien poulain. Le DUC de Boulogne s’en est par la suite pris à lui et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il n’a pas été tendre avec Dems qui prépare la sortie de son album, le 15 novembre 2024.

B2oba s’est en effet servi de l’annonce du nouveau projet de Damso, « J’ai menti », pour émettre une série de provocations à l’encontre du rappeur belge, d’origine congolaise. Damso donne ces derniers temps, de manière régulière des renseignements à ses fans sur ses projets à venir. Alors qu’approche à grands pas son album final, « BĒYĀH » pressenti en 2025. Dans ce contexte, Dems a programmé différentes sessions d’écoute de son prochain album, un peu partout en France ainsi qu’à Bruxelles et à Montréal. Les dates sont quasi complètes et les billets presque tous vendus.

« Je vais abattre… avant d’être abattu »

A en croire la FNAC, l’album « J’ai menti » devrait être disponible le 15 novembre 2024. Le DUC de Boulogne, qui en veut à Damso, depuis son départ du label 92i, ne s’est pas privé de le dénigrer publiquement. Sur Instagram, le rappeur franco-sénégalais a d’ailleurs partagé plusieurs stories étranges dont une où il profère ce qu’on peut considérer comme des menaces.

« Je vais abattre, car je dois abattre avant d’être abattu », ce qui laisse présager une réaction de Booba. Qui sera visé, où et quand surviendra cette réaction du DUC, on l’ignore. Mais certains médias ont d’ores et déjà établi leur hypothèse en affirmant que Booba préparerait la sortie d’un nouvel album, ce qui n’a pas été du goût du DUC. « Les médias autoproclamés journalistes, c’est vraiment devenu n’importe quoi. Des vraies p*tes à clic sans réelles infos ni investigations. Place au chaos pour que la vérité puisse renaître… ».