Le rappeur Booba a inscrit sur sa blacklist, des rappeurs tels que La Fouine, Kalash, Kalash Criminel, Aya Nakamura, Ninho, Hamza, Lacrim, de faon assez particulière.



Le Duc de Boulogne n’a jamais été tendre avec ceux qui lui tenaient tête et une fois de plus il l’a prouvé. En attendant la sortie du nouveau James Bond intitulé « Mourir peut attendre », prévue le 11 novembre prochain, le rappeur s’est inspiré de la bande annonce du film pour faire un montage où il prend la place du célèbre agent secret britannique 007.

Dans la bande annonce originale, l’acteur fait face à ses ennemis et il en est de même dans le montage où Booba, fait lui aussi face à ses nombreux ennemis. On y voit aussi assez nettement le Duc de Boulogne être en opposition aux autres rappeurs tels que La Fouine, Kalash, Kalash Criminel et pas que. En effet, on note aussi la présence d’Aya Nakamura, de Ninho, de Hamza, Lacrim, pour ne citer que ceux-là.

Pour terminer, il ajouta en commentaire de la vidéo « My name is Bond maggle ! ». Ils sont prévenus.