Tour du Cameroun 2025 : Point à mi-parcours de la 21e édition

Après quatre étapes disputées, le Tour Cycliste International du Cameroun 2025 livre ses premiers verdicts. Le Camerounais Michel Boris Tientcheu a marqué les esprits dès la première étape en s’imposant sur la boucle inaugurale Maroua-Maroua de 127,9 km, et l’Allemand Lucas Carstensen de la Team Storck – Metropol Cycling s’est montré le plus régulier en remportant les étapes 2 et 3. L’Algérien Mohamed Nadjib Assal a quant à lui créé la surprise en s’adjugeant la 4e étape entre Yaoundé et Bafia.

La 21e édition du Tour du Cameroun se déroule du 4 au 15 juin 2025.

Étape 1 (4 juin) : Maroua-Mora (127,9 km)

Étape 2 (5 juin) : Figuil-Garoua

Étape 3 (6 juin) : Criterium à Garoua (80 km)

Étape 4 (8 juin) : Yaoundé-Bafia (122,8 km)

Étapes suivantes : Tonga-Bangangté-Tonga (9 juin), Bafang-Mbanga (10 juin), Douala-Limbé-Douala (11 juin), Douala-Kribi (12 juin), Puma-Boumnyebel-Yaoundé (14 juin), et Ngoulemakong-Yaoundé (15 juin)

La course traverse sept des dix régions du Cameroun : l’Extrême-Nord, le Nord, le Centre, l’Ouest, le Sud-Ouest, le Littoral et le Sud, pour un total de 10 étapes pour 1 088 km.

Les équipes en présence

Le Cameroun est représenté par trois équipes : l’équipe nationale, SNH Vélo Club et Espoir du Mboa. Les pays africains participants incluent l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, tandis que des formations européennes de Hollande, d’Allemagne et de Pologne complètent le plateau.

Les premiers leaders

Michel Boris Tientcheu : vainqueur de la première étape Maroua-Mora

L’algérien Mohamed-Nadjib Assal a remporté la 4e étape du Tour du Cameroun (122,8 Km), dimanche 08 juin 2025

Les favoris à suivre : Clovis Kamzong (tenant du titre), Lucas Carstensen (Team Storck – Metropol Cycling)

Une épreuve qui confirme son statut continental

Classé 2.2 sur l’UCI Africa Tour depuis 2005, le Tour du Cameroun s’est imposé comme l’une des courses phares du continent africain. Madame Paula Martins, de nationalité portugaise, a été désignée présidente du Jury des Commissaires de course par l’Union Cycliste Internationale (UCI), témoignant de la reconnaissance internationale de l’épreuve.

Un Tour avec une histoire

Un premier Tour du Cameroun a eu lieu en 1965 avec la victoire de Joseph Kono, mais l’épreuve actuelle sous sa forme internationale date d’une période plus récente.

Avec un plateau international relevé et des premières étapes animées, la seconde moitié de course s’annonce décisive pour l’attribution du maillot jaune final.