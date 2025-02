Ce jour, 12 février 2025 marque un anniversaire historique pour Brussels Airlines et son lien avec l’Afrique. Il y a exactement 100 ans, un vol audacieux reliait Bruxelles à Kinshasa (anciennement Léopoldville). Un parcours qui jetait les bases d’une relation séculaire entre la Belgique et le continent africain. Ce vol pionnier avait duré 51 jours et parcouru plus de 8 000 kilomètres. L’anniversaire intervient malheureusement dans un contexte de tension en République Démocratique du Congo.

C’est un 12 février 1925 qu’un Handley Page W.8F, baptisé « Princesse Marie-José », s’envolait de Haren (Bruxelles) pour un périple de près de deux mois. À son bord, trois aventuriers belges : le navigateur Edmond Thieffry, le pilote Léopold Roger et l’ingénieur Jef De Bruycker. Leur objectif : relier Bruxelles à Léopoldville, aujourd’hui Kinshasa, en surmontant de nombreux obstacles. Le voyage fut semé d’embûches : conditions climatiques capricieuses, pannes techniques et vastitude du continent africain ont rendu l’aventure difficile.

Depuis sa création, Brussels Airlines a placé l’Afrique au cœur de sa stratégie. Aujourd’hui, la compagnie aérienne belge dessert 18 destinations en Afrique subsaharienne, ce qui renforce les liens entre les peuples, les cultures et les économies des deux continents. L’ouverture d’une nouvelle liaison vers Nairobi en juin 2024 témoigne de l’engagement continu de la compagnie pour l’Afrique. Brussels Airlines assure désormais 56% des vols du groupe Lufthansa à destination de l’Afrique subsaharienne, un rôle clé qui souligne son importance dans la connectivité du continent.

Brussels Airlines : un partenaire de longue date de l’Afrique

Au-delà des grandes villes, la compagnie s’efforce de desservir des destinations de niche, souvent ignorées par les autres grandes compagnies aériennes. Des villes comme Banjul en Gambie, Bujumbura au Burundi et Monrovia au Liberia bénéficient de la connectivité de Brussels Airlines, permettant à de nombreux passagers de rendre visite à leur famille et à leurs amis, tout en facilitant les échanges commerciaux entre l’Afrique et l’Europe.

Brussels Airlines joue un rôle important au sein du groupe Lufthansa en tant que « Africa Competence Center ». Cela signifie qu’elle met son expertise du marché africain au service de l’ensemble des compagnies du groupe, et contribue à une meilleure compréhension des spécificités locales et à l’établissement de partenariats solides. Cette expertise s’est avérée primordiale lors de la crise Ebola de 2014, quand Brussels Airlines a été la seule compagnie aérienne à assurer des vols réguliers entre l’Europe et trois pays touchés par la pandémie : la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone. Ces liaisons ont joué un rôle vital dans le transport d’aide humanitaire et de professionnels de santé.

Un avenir tourné vers l’Afrique

Le lien de Brussels Airlines avec l’Afrique ne se limite pas au passé : il se projette également dans l’avenir. Dorothea von Boxberg, la CEO de la compagnie, a annoncé qu’à partir de juin 2025, un 11ᵉ avion viendrait renforcer la flotte long-courrier de Brussels Airlines. Dans les années suivantes, deux autres appareils viendront s’ajouter à la flotte, permettant à la compagnie d’élargir son réseau et de mieux répondre à la demande croissante. Ces investissements témoignent de la volonté de Brussels Airlines de poursuivre son développement en Afrique, de renforcer ses opérations existantes et d’explorer de nouvelles opportunités.

Sabena, la première à réaliser un vol commercial entre les deux villes

L’histoire de Brussels Airlines est indissociable de celle de l’Afrique. En 1923, Sabena, la compagnie aérienne nationale belge, est fondée et commence à développer ses lignes internationales. En 1925, le premier vol entre Bruxelles et Léopoldville marque le début d’une ère de voyages aériens vers le continent. En 1935, Sabena est la première à réaliser un vol commercial entre les deux villes, et, en 1960, l’arrivée du Boeing 707 permet à la compagnie d’effectuer des vols directs sans escale vers Léopoldville.

Après la faillite de Sabena en 2001, Brussels Airlines voit le jour en 2002, et la fusion avec Virgin Express en 2007 donne naissance à la Brussels Airlines que nous connaissons aujourd’hui. En 2025, la compagnie assure des vols directs quotidiens entre Bruxelles et Kinshasa, avec un temps de vol d’environ 8 heures et 15 minutes, à bord de ses Airbus A330-300. Alors que Brussels Airlines fête un siècle de liens aériens entre la Belgique et l’Afrique, cet anniversaire se déroule dans un contexte particulièrement difficile pour la République Démocratique du Congo (RDC).

Un anniversaire célébré dans un contexte de tension en RDC

En effet, depuis plusieurs années, la région de l’Est du pays est plongée dans une violence incessante, marquée par les affrontements entre les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Ce conflit, qui fait rage dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, a des conséquences dramatiques pour les civils, qui sont pris au piège de combats meurtriers et de déplacements massifs de populations.

L’occupation de Goma par les rebelles du M23 en 2012 avait déjà été un tournant tragique dans cette guerre, mais la reprise des combats en 2022 a ravivé les tensions et exacerbé la situation. Goma, un centre économique et stratégique de la région, a une nouvelle fois été menacée par les avancées des rebelles, malgré l’engagement de forces de paix internationales. Les combats ne se limitent pas à cette ville, mais se poursuivent dans d’autres localités du Kivu, créant un climat d’incertitude et de peur pour les habitants de ces zones dévastées par le conflit.