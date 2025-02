Au moins 52 civils tués dans une attaque de la milice CODECO en Ituri

Une nouvelle attaque meurtrière attribuée à la milice CODECO a frappé le territoire de Djugu, en province de l’Ituri, dans la nuit du lundi au mardi 11 février 2025. Le bilan humain et matériel est lourd.

Selon des sources locales, des miliciens de CODECO, lourdement armés, ont pris d’assaut les localités de Laudjo, Lindu et Lodja, dans le groupement de Djaiba lui-même situé en territoire de Djugu (province de l’Ituri), aux environs de 22 heures, ce lundi. L’attaque a duré jusqu’aux premières heures du matin, semant la terreur parmi les habitants. D’après des témoins, les assaillants ont ouvert le feu sur des civils et tué plusieurs d’entre eux à l’arme blanche avant d’incendier pas moins d’une trentaine d’habitations.

La société civile locale, qui évoque un bilan provisoire de 52 morts, précise que parmi les victimes figurent cinq personnes calcinées. Les blessés – au moins 8 – ont été évacués vers des centres de santé locaux. D’autres sources avancent un nombre encore plus élevé de victimes, estimant à plus de 80 le nombre de morts.

Une population vivant dans la crainte

Le site de déplacés de Djaiba, qui héberge plusieurs milliers de personnes ayant fui les violences, était la principale cible des assaillants. Toutefois, sa proximité avec des positions des Forces armées de la RDC (FARDC) et de la Mission de l’ONU pour la stabilisation du Congo (MONUSCO) a permis d’éviter un carnage encore plus important. Ces forces ont depuis renforcé les patrouilles dans la zone afin de sécuriser la population. Cette attaque intervient alors que la veille, deux déplacés avaient été tués et dix autres blessés dans une incursion similaire de la milice CODECO sur ce même site. La population locale vit désormais dans la crainte d’une recrudescence des violences.

Face à cette tragédie, les autorités congolaises sont appelées à renforcer les dispositifs sécuritaires pour protéger les civils et mettre fin aux exactions de CODECO, un groupe armé actif en Ituri depuis plusieurs années. La communauté internationale suit de près l’évolution de la situation, tandis que les ONG humanitaires expriment leurs inquiétudes quant aux conditions de vie des déplacés menacés par ces attaques incessantes.