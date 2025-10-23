Bénin : deux duos sur cinq validés provisoirement pour la Présidentielle de 2026

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a rendu publique ce jour la liste des duos candidats retenus pour la Présidentielle de 2026. Sans grande surprise.

Le calendrier électoral de l’élection présidentielle de 2026 au Bénin se déroule normalement. Ce jeudi, la liste provisoire des duos candidats retenus a été publiée par la CENA. Seuls deux duos ont été provisoirement retenus.

Deux duos retenus, trois recalés

Dans sa décision datée du 22 octobre et signée par son président Sacca Lafia, la CENA annonce avoir retenu deux duos sur cinq dossiers déposés. Le premier est celui de la majorité présidentielle, composé de Romuald Wadagni, ministre d’État et dauphin désigné du Président Patrice Talon, en lice pour la présidence, et de Mariam Chabi Talata, vice-présidente sortante, candidate à sa propre succession. Le second duo validé émane de l’opposition FCBE : Paul Hounkpè (ancien Premier ministre) et Rock Judicael Hounwanou. Les deux candidatures sont jugées « complètes et conformes » aux exigences du Code électoral, notamment en matière de parrainages, de pièces administratives et de conformité du dossier.

Soumis à un problème de défection d’un de leur parrain potentiel, les Démocrates étaient partis pour voir leur candidature invalidée à cette étape. La décision de la CENA n’est donc pas une surprise. L’affaire est d’ailleurs actuellement en examen à la Cour constitutionnelle qui a été saisie d’un recours du parti d’opposition. Les deux autres duos Anatole Prince Ouinsavi – Agathe Bello et Élisabeth Agbossaga – Boni Gansaré n’ont, selon le communiqué de la CENA produit ni les fiches de parrainage requises ni la quittance de versement de la caution.

Le casse-tête du parrainage

Le parti Les Démocrates dispose de 28 députés, soit juste le nombre nécessaire pour parrainer un duo présidentiel. Mais le refus du député Michel Sodjinou de maintenir son parrainage a remis en cause cette fragile majorité interne. Le parlementaire a saisi la justice pour faire annuler sa fiche de parrainage détenue par le président de son parti, Boni Yayi.

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a donné raison à Michel Sodjinou, estimant qu’il était libre de son choix politique. Le parti Les Démocrates, contestant ces décisions, a saisi la Cour constitutionnelle pour statuer sur la compétence des juridictions ordinaires et sur le fond du litige. L’audience à la Cour constitutionnelle a effectivement démarré ce jeudi, et la décision devrait être rendue cet après-midi.

Pour la CENA, la publication de la liste des candidats provisoirement retenus constitue une étape technique et conforme au calendrier électoral. Le processus ne peut être suspendu dans l’attente d’une décision judiciaire. Les duos dont la candidature a été rejetée disposent désormais de 48 heures pour introduire un recours devant la Cour constitutionnelle, seule habilitée à statuer sur la validité définitive des candidatures.