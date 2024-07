Tizi-Ouzou : Le Président Tebboune inaugure le stade Hocine Aït Ahmed

Le Président algérien Abdelmadjid Tebboune a inauguré ce mercredi le stade Hocine Aït Ahmed à Tizi-Ouzou, un projet phare symbolisant le renouveau de la région. Cette visite présidentielle, alliant hommage historique et promesses d’avenir, marque un tournant dans le développement de la Kabylie.

Ce mercredi, le Président Abdelmadjid Tebboune a effectué une visite officielle à Tizi-Ouzou, marquée par l’inauguration d’un nouveau joyau sportif : le stade Hocine Aït Ahmed. Cette infrastructure moderne de 50 000 places, baptisée en l’honneur du héros de l’indépendance, souligne l’engagement du gouvernement pour le développement de la région.

Accueilli par les autorités locales et le Général d’armée Saïd Chanegriha, le Président a été chaleureusement salué par la population, notamment de jeunes supporters enthousiastes. L’ambiance était à la fête, mêlant fierté nationale et reconnaissance envers une figure emblématique de la Kabylie.

Le stade, construit selon les normes internationales, promet de devenir un lieu incontournable pour le sport algérien. Tebboune n’a pas manqué de saluer d’anciens joueurs de la JSK présents, rappelant l’importance du football dans la culture locale.

Au-delà du sport, cette visite présidentielle s’inscrit dans une stratégie plus large de développement. Le wali de Tizi-Ouzou a présenté un bilan des projets réalisés entre 2020 et 2024, témoignant d’une volonté de dynamiser l’économie et les infrastructures de la wilaya.

Un stade, symbole d’une région en mouvement

L’hommage rendu à Hocine Aït Ahmed, figure de proue de la lutte pour l’indépendance et défenseur acharné de la démocratie, résonne particulièrement. Né en 1926 à Aït Yahia, cet homme politique visionnaire a marqué l’histoire de l’Algérie, du FLN au FFS, incarnant les aspirations de liberté et de justice de tout un peuple.

Ce stade, plus qu’une simple enceinte sportive, devient ainsi un symbole fort. Il incarne à la fois la mémoire d’un grand homme, les ambitions d’une région, et la promesse d’un avenir où sport, culture et développement se conjuguent harmonieusement.

La visite du Président Tebboune à Tizi-Ouzou envoie un message clair : l’État algérien mise sur ses régions, honore son histoire, et prépare l’avenir. Reste à voir comment cette impulsion se traduira concrètement dans le quotidien des habitants de la wilaya.