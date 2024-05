Les divisions au sein de l’armée et des services de sécurité marocains atteignent un point critique alors que la question de la succession du roi Mohammed VI agite le pays. Des affrontements violents entre différentes factions et une montée de la rébellion interne soulèvent des inquiétudes quant à la stabilité du royaume.

Le Maroc est secoué par des tensions croissantes entre les services de sécurité et l’armée. Cet affrontement, de plus en plus visible selon MoroccoMail qui titre sur l’embrasement du Palais, serait exacerbé par les incertitudes entourant la succession du roi Mohammed VI. En effet, le Souverain est régulièrement indisponible en raison de sa maladie, sans que le Palais ne communique officiellement.

Des affrontements auraient éclaté entre les gardes privés de membres de la famille royale, tandis que des actes de désobéissance se multiplieraient au sein des forces de sécurité. Pendant ce temps, le roi tergiverse sur la position à adopter sur la Palestine et fait construire une nouvelle luxueuse résidence à l’étranger, suscitant des critiques sur les priorités de la monarchie.

Selon MoroccoMail, les tensions monteraient entre la garde privée de Moulay Rachid et celle du prince héritier, Moulay Hassan. De même, l’armée et les services de sécurité seraient traversés par la même rivalité. L’objectif étant de se placer pour l’après Mohammed VI.

La situation en Palestine peut faire exploser le Maroc

En parallèle, la rébellion et la désobéissance se propagent parmi les forces de sécurité, qui refusent de réprimer les manifestations populaires de soutien à la Palestine. En effet, alors que la jeunesse marocaine s’enfonce dans le chômage, la situation est exacerbée par les liens perçus du régime avec Israël. Ainsi dans le contexte des souffrances du peuple palestinien, les positions du roi sont très en retraits par rapports à celles de son voisin algérien.

La récente mutinerie dans une caserne militaire de Rabat a conduit à des mesures d’urgence et à des poursuites judiciaires contre les responsables de la mutinerie. De plus en plus d’officiers de police rejoindraient le « Mouvement des Officiers Libres », reflétant un mécontentement généralisé. Ce mouvement a été créé en 2002 pour protester contre les détournements de fonds dont se rendaient coupables les généraux marocains au Sahara. Il se serait réactivé récemment.

Pendant ce temps, le roi Mohammed VI semble ne pas avoir conscience que son pays est marqué par des tensions croissantes, ainsi que par des questions sur la gouvernance et la répartition des ressources du pays.