L’Algérie joue un rôle clé à l’ONU et obtient des enquêtes sur les charniers de Gaza

L’Algérie est un acteur majeur sur la scène internationale concernant les enjeux cruciaux de la situation en Palestine. Après avoir été à l’origine de la résolution votée pour un cessez le feu à Gaza, l’Algérie a de nouveau initié un communiqué de l’ONU pour la création d’une enquête indépendante sur la situation à Gaza, notamment la découverte de charniers.

Vendredi, le Conseil de sécurité de l’ONU a unanimement adopté un communiqué de presse proposé par l’Algérie. Le texte appelle à des enquêtes immédiates, indépendantes et impartiales sur les charniers découverts dans la bande de Gaza. Ce développement suit un débat qui s’est déroulé à huis clos sur convocation de l’Algérie. Le communiqué voté par l’ONU souligne les graves préoccupations concernant les centaines de corps trouvés, y compris ceux de femmes, d’enfants et de personnes âgées, dans les hôpitaux Nasser et Shifa à Gaza et ses alentours.

La résolution insiste sur la nécessité d’un accès sans entrave pour les enquêteurs aux sites des charniers. Ainsi, elle souligne souligne l’importance de la responsabilité conformément au droit international, incluant les droits de l’homme et le droit humanitaire international. Cette position algérienne, a renforcé la pression internationale pour une action significative contre les violations signalées.

Une initiative pour la reconnaissance de la Palestine

Parallèlement, l’Assemblée générale de l’ONU a soutenu une initiative pour la reconnaissance de la Palestine. Un texte, présenté au nom du groupe arabe, qui a recueilli un vaste soutien (143 votes pour, 9 contre, et 25 abstentions). La Palestine est désormais éligible au statut de membre à part entière de l’ONU. Bien que l’Assemblée générale ne puisse pas elle-même accorder ce statut, la résolution octroie à la Palestine certains droits et privilèges supplémentaires dès septembre 2024, notamment la possibilité de soumettre directement des propositions et des amendements .

Ces deux événements marquent une période active pour l’Algérie à l’ONU. Les représentants d’Abdelmadjid Tebboune avaient déjà pris l’initiative, le lundi 25 mars 2024, d’une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies exigeant un « cessez-le-feu » immédiat à Gaza. Ces efforts s’inscrivent dans une longue tradition de l’Algérie de soutien des causes arabes et palestiniennes sur la scène mondiale. C’est un point qu’a rappelé le représentant permanent de l’Algérie auprès des Nations Unies, Amar Bendjama.