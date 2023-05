Maroc : Moulay Hassan fête ses 20 ans sans sa mère, Lalla Salma

Le prince héritier du trône marocain, Moulay El Hassan, fête son vingtième anniversaire, ce lundi 8 mai 2023. Une commémoration qui sera vécue dans la liesse par la famille royale et le peuple marocain. Mais, sans doute, sans sa mère Lalla Salma.



Un jour pas comme les autres ! Ce lundi sera fêté l’anniversaire du fils de Mohammed VI, roi du Maroc. Une occasion de se rappeler les fabuleux moments du jeudi 8 mai 2003, lorsque l’aîné du roi venait au monde. Ce jour, c’est le ministère de la Maison royale, du Protocole et de la Chancellerie qui annonçait la naissance au peuple marocain. Le roi décidait alors de baptiser son fils au nom de son grand-père, feu le roi Hassan II.

Invité à la table des grands

Vingt longues années sont écoulées entretemps et le petit Moulay Hassan a grandi. Pas seulement, il a pris du galon et est désormais invité à la table des grands. Cette table qui l’avait réuni autour d’un dîner offert par son père en l’honneur de ses invités de marque : le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Moulay Hassan, qui a décroché son Baccalauréat en juillet 2020, a atteint la maturité.

D’ailleurs, certains prédisent qu’il pourrait accéder au trône et diriger le Maroc très prochainement. Ce, compte tenu de la santé de son père, le roi Mohammed VI, de plus en plus fragile. En effet, après plusieurs opérations du cœur, suivie de la maladie dite « dégénérative » dont souffrirait le roi marocain, il n’est pas à écarter que Mohammed VI cède le trône avant l’heure.

Un souverain avant l’heure

Et si tel est le cas, les Marocains pourraient bien dormir tranquille, car le petit, non seulement a grandi, mais a été formé à la gestion de la chose politique. En effet, cela fait quasiment cinq ans que Moulay Hassan joue les grands rôles. Outre le fait d’avoir accompagné son père lors de la célébration de l’Armistice, en 2018, en France, le prince a été représenter son père aux funérailles de l’ancien Président français, Jacques Chirac.

Moulay Hassan, c’est aussi des inaugurations, des parrainages, mais aussi des descentes sur le terrain pour s’enquérir de l’exécution de certains travaux d’intérêt public. En quelque sorte, un souverain avant l’heure. Seulement, ce lundi 8 mai, le futur roi va célébrer ses 20 ans, sans sa mère Lalla Salma, dont on dit qu’elle a disparu. Depuis maintenant près de cinq ans, la mère du prince ne fait pas d’apparition. Même le jour de l’anniversaire de son aîné ?