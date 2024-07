Subvention pour les exportateurs de café et cacao en Côte d’Ivoire : une bouffée d’air pour la filière

Bonne nouvelle pour les exportateurs ivoiriens de café et cacao ! Le gouvernement vient d’octroyer une subvention pour les campagnes 2023-2027, destinée à renforcer leur compétitivité sur le marché international et à favoriser l’émergence de champions nationaux dans cette filière stratégique.

Ce coup de pouce initié par le gouvernement ivoirien vise à stimuler l’exportation du cacao en fèves et du café en grains produits localement. Concrètement, les exportateurs recevront 75 FCFA/kg pour le cacao en fèves et 30 FCFA/kg pour le café en grains. Pour en bénéficier, les exportateurs nationaux de café et de cacao enregistrés auprès du Conseil du café et du cacao (CCC) doivent soumettre leur demande auprès de ce dernier.

Meilleure valorisation de la production de café et cacao

Le versement de la subvention interviendra après vérification des dossiers. Cette mesure devrait avoir un impact positif sur la filière café-cacao en Côte d’Ivoire. En effet, elle renforce la compétitivité des exportateurs ivoiriens sur le marché international tout en stimulant la production et l’exportation du café et du cacao. Par ailleurs, elle favorise l’émergence de champions nationaux dans la filière, en plus de contribuer à une meilleure valorisation de la production locale.

L’annonce de cette subvention a été saluée par les acteurs de la filière café-cacao, qui y voient une opportunité de booster le développement du secteur. Ils espèrent que cette mesure permettra à la Côte d’Ivoire de consolider sa position de leader mondial dans la production et l’exportation du café et du cacao.

Subvention de certains intrants agricoles et services publics essentiels

Outre le café et le cacao, le gouvernement ivoirien subventionne plusieurs autres produits dans le cadre de sa politique de soutien aux populations et de développement de l’économie nationale. C’est le cas de l’essence, du gasoil, du super en plus d’autres produits alimentaires, tels que le riz, la farine de blé, le sucre et le gaz butane. Les produits de construction comme le ciment et le fer à béton sont aussi subventionnés.

En plus de ces produits, des subventions sont également accordées à certains intrants agricoles et à des services publics essentiels tels que l’eau et l’électricité. Notons toutefois que les conditions d’éligibilité et les montants des subventions varient d’un produit à l’autre.