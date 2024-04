Cacao : les prix s’envolent, l’industrie chocolatière en ébullition

Le monde du chocolat s’enfonce dans une crise sans précédent : les prix du cacao atteignent des sommets historiques, menaçant la viabilité de l’industrie et faisant craindre une augmentation du prix des tablettes pour les consommateurs. Mais cela permet aussi une augmentation des recettes de certains pays producteurs.

La tonne de fèves de cacao se négocie aujourd’hui à plus de 10 000 dollars, soit plus du double de son prix, il y a un an. Cette flambée spectaculaire s’explique par une conjonction de facteurs : demande croissante, offre insuffisante et perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

En effet, cette flambée spectaculaire des prix est due à une combinaison de facteurs complexes. La demande pour le chocolat connaît une croissance rapide, notamment en Chine et dans d’autres pays émergents, où les classes moyennes en expansion développent un goût pour les produits de luxe accessibles, comme le chocolat. Parallèlement, l’offre est sous pression en raison de conditions climatiques défavorables. Notamment en Afrique qui regroupe les principaux pays producteurs, comme la Côte d’Ivoire et le Ghana, qui ensemble, représentent plus de 60% de la production mondiale de cacao. Enfin, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine ont exacerbé la situation, entravant la circulation des marchandises et augmentant les coûts de transport.

La filière cacao impactée

Les conséquences sont lourdes pour l’ensemble de la filière. Les fabricants de chocolat, confrontés à l’explosion de leurs coûts, n’ont d’autre choix que de répercuter la hausse sur les prix de vente. Cette spirale menace l’accessibilité de ce produit pour les consommateurs et risque d’entrainer une baisse de la consommation.

En Afrique, où la production de cacao est centrale pour l’économie de nombreux pays, les petits producteurs sont particulièrement vulnérables. Ces agriculteurs peinent à couvrir les coûts de production croissants, menaçant leur subsistance et amplifiant les inégalités économiques dans les régions déjà vulnérables.

Vers une crise systémique ?

Au-delà des effets immédiats, cette crise met en lumière les fragilités d’un système dominé par les grands groupes et peu soucieux de la durabilité. Les pratiques agricoles intensives fragilisent l’environnement, tandis que les conditions de vie et de travail des petits producteurs restent souvent précaires.

Face à cette crise, les acteurs de l’industrie chocolatière cherchent activement des solutions pour stabiliser le marché. Des initiatives visent à augmenter la production de cacao de manière durable, améliorer les conditions de vie des producteurs et minimiser les impacts environnementaux. Par exemple, certains programmes se concentrent sur l’enseignement des techniques agricoles plus résilientes au climat et sur l’amélioration de l’accès aux marchés pour les petits producteurs.

Les pistes de développement durable du cacao

Augmenter la production de manière durable, en encourageant des pratiques agroforestières respectueuses de l’environnement et en améliorant la résilience des plantations face aux aléas climatiques.

Assurer des prix équitables aux producteurs, en luttant contre les monopoles et en promouvant des modèles de commerce plus justes, comme le commerce équitable.

Améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs, en garantissant des salaires décents, un accès aux soins et à l’éducation, et en luttant contre le travail des enfants.

La flambée des prix du cacao n’est pas une crise conjoncturelle, mais un signal fort des limites d’un modèle agroalimentaire insoutenable. La transition vers une filière plus durable et équitable est indispensable pour garantir la pérennité de l’industrie chocolatière, protéger les ressources naturelles et assurer un avenir décent aux communautés productrices.

Historique des prix du cacao

Le marché du cacao a toujours été sujet à volatilité. Durant les années 1970 et 1980, les instabilités politiques en Afrique de l’Ouest ont entraîné des hausses de prix notables. Plus récemment, au début des années 2000, les prix ont grimpé en raison des inquiétudes liées aux maladies des plantations et aux débats autour du commerce équitable. Cette perspective historique montre que bien que les pics de prix ne soient pas nouveaux. La situation actuelle est cependant unique en raison de sa convergence avec d’autres crises économiques et environnementales globales.

Bien que les défis soient nombreux, la hausse des prix du cacao peut également présenter des opportunités significatives pour les économies des pays producteurs, principalement en Afrique de l’Ouest. Une augmentation des revenus issus des exportations de cacao pourrait stimuler les économies nationales, à condition que les gains soient répartis équitablement. Des prix plus élevés doivent permettre une meilleure rémunération des agriculteurs.